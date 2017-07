Reduceri eMAG: Oferte la aparate de aer condiționat cu Wi-Fi

Dacă vrei să-ți răcorești camera până să ajungi acasă, atunci un aparat de aer condiționat cu Wi-Fi e ideal, iar noile reduceri eMAG îți pun la dispoziție câteva modele bune.

Reduceri eMAG: Aparat de aer condiționat Samsung AR12KSWSBWKNZE

Aparatul de aer condiționat Samsung AR12KSWSBWKNZE se bazează pe un design inedit, triunghiular, care permite aerului să circule mult mai bine. Pentru răcire, ai la dispoziție modul Fast Cool, care aduce rapid aerul la temperatura dorită, iar apoi te poți baza pe modul Comfort Cool, care te ajută să nu-ți fie frig. Capacitatea generală a aparatului de aer condiționat este de 12000 BTU, iar temperatura minimă de răcire ajunge până la 15 grade Celsius. Momentan, între actualale reduceri eMAG; aparatul de are condiționat are un discount de 28%, iar mai multe detalii poți găsi AICI.

Oferte eMAG: Aparat de aer condiționat Star-Light ACM-12WIFI

O altă variantă de aparat de aer condiționat cu Wi-Fi este modelul Star-Light ACM-12WIFI. Configurarea este simplă și apoi ai posibilitatea de a controla aparatul de aer condiționat de la distanță, astfel încât temperatura să fie perfectă când ajungi acasă. Aparatul vine cu funcția Inverter, dar și cu cea de dezumidificare. Aparatul are o capacitate generală de 12000 BTU, în vreme ce capacitatea de încălzire ajunge până la 13000 BTU. Toate detaliile despre aparatul de aer condiționat Star-Light ACM-12WIFI, care între actualele oferte eMAG are un discount de 30%, pot fi găsite AICI.

Reduceri eMAG: Aparat de aer condiționat Heinner HAC-12OWF-BK

Modelul Heinner HAC-12OWF-BK vine cu un design modern, bazat pe culoarea neagră, iar nici funcțiile nu sunt de ignorat. Aparatul are o capacitate generală de 12000 BTU și se laudă cu funcția Forest Wind, care îți oferă aer proaspăt și răcoros în cameră. La fel ca celelalte două modele, aparatul are Wi-Fi integrat, ceea ce îl face ușor de controlat, chiar dacă ești încă la birou, dar ai vrea să-ți pregătești camera pentru când ajungi acasă. Aparatul de aer condiționat vine și cu o funcție de ionizare a aerului, pentru a elimina mirosurile neplăcute, dar și cu o funcție ECO, ideală pe timpul nopții. Toate detaliile despre modelul Heinner HAC-12OWF-BK, care între noile oferte eMAG are un discount de 32%, poți găsi AICI.

Mai multe reduceri la aparate de aer condiționat cu Wi-Fi poți găsi AICI.