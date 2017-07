Reduceri eMAG: Oferte de care să profiți înainte de weekend

Campania Stock Busters a luat sfârșit, încă o dată, dar asta nu înseamnă că nu găsești diverse oferte și reduceri eMAG de care să profiți la final de săptămână.

Reduceri eMAG: Laptop HP 250 G5

Dacă ești în căutarea unui laptop cu specificații bune, dar care să nu te coste o avere, atunci modelul HP 250 G5 poate fi ceea ce cauți. Laptopul vine cu un procesor i3-5005U, de 2GHz, din generația Broadwell, dar și cu 8GB de memorie RAM, astfel încât multitasking-ul să nu fie o problemă. Placa video este Intel HD Graphics 5500, iar spațiul de stocare pe HDD este de 1TB, mai mult decât suficient pentru orice fișiere ai avea nevoie să stochezi. Laptopul are o reducere de 15% în rândul actualelor reduceri eMAG, iar lista completă a specificațiilor o poți găsi AICI.

Oferte eMAG: Tabletă Apple iPad 9,7”

Tableta Apple iPad vine cu un ecran cu diagonala de 9,7 inci, iar rezoluția panoului Retina Display este de 2048 x 1536 pixeli. Tableta vine și cu un procesor A9, marca Apple, dar și cu 128GB de spațiu de stocare. Tableta are o cameră secundară de 1,2MP, care filmează HD, dar și o cameră principală de 8MP cu f/2,4. Toate detaliile despre tableta Apple iPad le găsiți AICI, unde găsiți și discountul de 10% față de prețul inițial.

Reduceri eMAG: Boxă portabilă cu Radio FM

Dacă ai de gând să pleci într-o mini-vacanță și vrei să te bazezi pe ceva mai mult de difuzorul telefonului, atunci această boxă portabilă cu radio FM este alegerea ideală. Se conectează rapid prin Bluetooth la telefon și are două difuzoare de câte 4W fiecare. Are o rază de acțiune de aproximativ 10 metri, iar autonomia este neașteptat de mare, ajungând chiar și până la 10 ore de redare continuă. Toate detaliile despre boxă, care are o reducere de 42% față de prețul inițial, poți găsi AICI.