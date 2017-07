Reduceri eMAG: Oferte consistente la telefoane de Summer Sales

Noile reduceri eMAG fac parte din campania Summer Sales a retailerului, iar asta înseamnă că ai acces la o mulțime de oferte la telefoane și nu numai.

Reduceri eMAG: Telefon mobil Huawei Nexus 6P

Huawei Nexus 6P vine cu un ecran generos, de 5,7 inci, numai bun pentru rezoluția înaltă, de 2560 x 1440 pixeli. Smartphone-ul are și o cameră principală de 12MP, care poate scoate fotografii de până la 4032 x 3024 pixeli, dar și o cameră secundară cu un senzor de 8MP. Procesorul telefonului este un Qualcomm MSM8994 octa core, care rulează la 1,5 + 2GHz, la care adăugăm și 3GB de memorie RAM. Memoria internă a smartphone-ului este de 32GB. Nu în ultimul rând, bateria este destul de generoasă, având o capacitate de 3450mAh. Între noile reduceri eMAG, Huawei Nexus 6P are o reducere de 16% și poate fi găsit AICI.

Oferte eMAG: Telefon mobil iPhone SE

iPhone SE rămâne în continuare un telefon foarte bun de la Apple, iar prețul îl face și accesibil. Telefonul are un afișaj de 4 inci și rezoluție de 1136 x 640 pixeli, iar camera de 12MP este capabilă să filmeze 4K. Smartphone-ul se bazează pe un procesor A9 și pe 2GB de memorie RAM, iar la capitolul stocare ai la dispoziție 32GB. Telefonul îți păstrează datele în siguranță, datorită tehnologiei Touch ID, integrată în butonul Home. Prețul iPhone SE este cu 28% mai mic decât de obicei, datorită actualelor reduceri eMAG, iar mai multe detalii ai la dispoziție AICI.

Reduceri eMAG: Telefon mobil Samsung Galaxy A3 (2017)

Samsung Galaxy A3 (2017) este certificat IP68, astfel încât nu trebuie să-ți faci griji dacă îl scapi în apă. Smartphone-ul are un procesor octa-core de 1,6GHz, dar este ajutat și de 2GB de memorie RAM. De asemenea, ecranul Super AMOLED are rezoluția de 1280 x 720 pixeli și diagonala de 4,7 inci. Camera principală a smartphone-ului este numai bună pentru fotografii, având un senzor de 13MP. Bateria are o capacitate de 2350mAh, iar memoria internă este de 16GB, aceasta putând fi extinsă cu ajutorul unui card microSD. Poți găsi telefonul Samsung Galaxy A3 (2017) AICI, cu o reducere de 26% față de prețul inițial.