Reduceri eMAG: Oferte consistente în a doua zi de Revoluția Prețurilor

Revoluția prețurilor continuă cu noi reduceri eMAG, iar mai jos avem trei recomandări de produse care vin cu discounturi de preț semnificative.

Reduceri eMAG: ASUS Zenfone Zoom

Smartphone-ul ASUS Zenfone Zoom este creat îndeosebi pentru fotografie, camera principală fiind capabilă să-ți ofere un zoom optic de 3x, în timp ce zoom-ul total ajunge la 12x. Distanța focală de 28-84mm te ajută să surprinzi chiar și imagini ale unor obiecte foarte apropiate, fără probleme de focalizare. Nici restul specificațiilor nu sunt de neglijat, cum ar fi procesorul quad-core de 2,3GHz sau cei 4GB de memorie RAM. Ecranul de 5,5 inci are rezoluție Full HD și protecție Corning Gorilla Glass 4. ASUS Zenfone Zoom are o reducere de 45% față de prețul inițial și este disponibil AICI.

Oferte eMAG: Laptop Dell Inspiron 5567

Laptopul Dell Inspiron 5567 vine dotat cu un procesor i7-7500U de ultimă generație și care rulează la 2,7GHz. În plus, are și 8GB de RAM DDR4, dar și o placă video dedicată, modelul Radeon R7 M445 de la AMD, placa având 4GB de memorie VRAM. Ecranul HD are diagonala de 15,6 inci, iar la capitolul spațiu de stocare, ai la dispoziție 1TB pe HDD. Mai multe detalii despre laptop, care între actualele reduceri eMAG are un discount de 27%, găsești AICI.

Reduceri eMAG: Televizor LED Samsung 40J5000

Televizorul LED Samsung 40J5000 îți pune la dispoziție un ecran cu diagonala de 102cm și rezoluție Full HD, în timp ce sunetul este asigurat de două boxe de câte 10W. Cu toate că televizorul nu are funcții Smart, asta poate fi un aspect pozitiv, mai ales pentru cei care sunt interesați de un TV care să-și facă treaba fără prea multe artificii. Televizorul LED Samsung 40J5000 face parte din actuala ofertă de reduceri eMAG, iar prețul are un discount de 27%, TV-ul fiind disponibil AICI.