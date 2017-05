Reduceri eMAG: oferte care-ți fac ziua mai bună

Chiar dacă avem parte de o zi de mai cu temperaturi de noiembrie, asta nu ne oprește să ne bucurăm de diversele reduceri eMAG oferite în prezent.

Oferte eMAG: Sistem desktop HP ProDesk 400 G3

Dacă ești unul dintre cei care preferă un sistem gata pregătit în loc să-ți cumperi diversele componente necesare, atunci sistemul HP ProDesk 400 G3 este ceea ce cauți. Acesta vine cu un procesor i5-6500, de 3,2GHz, dar și cu 4GB de memorie RAM și un HDD de 500GB. Placa video este integrată, din familia Intel HD Graphics, modelul 530. Calculatorul este ideal pentru nevoile de office și light multitasking, iar actualele reduceri eMAG ți-l pot oferi cu un preț redus cu 27%, iar mai multe detalii găsești aici.

Reduceri eMAG: Aparat de aer conditional Star-Light ACM-12BIN, 12000 BTU

Vara se apropie cu pași repezi, chiar dacă momentan nu pare așa, astfel că un aparat de aer condiționat este binevenit. Modelul Star-Light ACM-12BIN are o capacitate de 12000 BTU și poate acoperi o suprafață de până la 23 de metri pătrați. Aparatul de aer condiționat are funcții de răcire, de încălzire și de ventilație, făcând parte din clasa energetică A++. Acesta mai vine și cu alte funcții, precum cea turbo sau modul sleep, pentru o funcționare ideală cu cerințele tale. Momentan, aparatul de are condiționat are o reducere de 26%, iar mai multe detalii despre aceasta, dar și despre alte oferte eMAG, găsești aici.

Oferte eMAG: Boxă portabilă Sony SRSX11

Dacă vrei să-ți iei muzica cu tine, fie că gătești în bucătărie, fie că ai ieșit cu prietenii la iarbă verde, un accesoriu discret dar performant este boxa portabilă Sony SRSX11. Cubul este foarte compact și îți încape în palmă, dar boxa are o putere de 10W și radiatoare pasive duble, astfel încât să-ți ofere muzică la un volum ridicat și cu o calitate constantă. În plus, boxa vine și cu tehnologii precum Bluetooth și NFC, așa că o vei putea conecta rapid la telefon. Aceasta are o reducere de 35% momentan și o poți găsi aici.