Reduceri eMAG: Oferte care-ți aduc un PC nou pe birou

Dacă nu ai timp și cunoștințe să-ți faci un PC din piese, noile reduceri eMAG te ajută cu unul construit de-a gata, dar și cu alte accesorii.

Reduceri eMAG: Sistem Desktop Serioux Multimedia C71

Începem cu începutul și îți propunem sistemul Serioux Multimedia C71, care vine cu un procesor Intel i7-6700 din generația Skylake, de 3,4GHz, dar și 8GB de memorie RAM. Ai la dispoziție și 1TB de spațiu de stocare, pe un HDD de 7200 RPM, iar când vine vorba de placa video, te vei bucura de o Nvidia GeForce GTX 750 Ti OC, care are 2GB de memorie VRAM. Toate specificațiile sistemului Serioux Multimedia C71, care între reducerile eMAG are un discount de 27%, le găsești AICI.

Oferte eMAG: Monitor IPS LED LG 29″

Între actualele oferte eMAG poți găsi și un monitor pe care să te bazezi pentru noul tău PC, iar modelul LG 29UM68-P, cu diagonala de 29 de inci, este ideal. Acesta are format ultrawide, cu raportul de aspect de 21:9, și rezoluție de 2560 x 1080 pixeli. Timpul de răspuns este de doar 5ms, iar unghiurile de vizualizare sunt maxime, de 178/178 de grade. În plus, monitorul are și boxe încorporate, astfel că poți amâna achiziționarea unui sistem dedicat. Monitorul LG vine cu un discount de 31% și poate fi găsit AICI.

Reduceri eMAG: Kit tastatură + mouse Microsoft Desktop 850

Kitul de tastatură și mouse Microsoft Desktop 850 este ceea ce mai ai nevoie pentru a-ți pune sistemul în mișcare. Cele două periferice sunt wireless și funcționează la distanțe de până la 5 metri față de calculator. Cele două sunt cât se poate de clasice în materie de design, astfel încât să nu-ți ia ochii cu taste colorate sau forme ciudate. În plus, tastatura ține și la siguranța ta, astfel că apăsările tastelor sunt criptate cu un algoritm AES 128-bit. Mai multe informații despre kitul Microsoft Desktop 850 găsești AICI.