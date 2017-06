Reduceri eMAG: Oferte care te pregătesc pentru caniculă

Pentru că zilele următoare vor fi marcate de temperaturi caniculare în țară, avem pentru voi câteva reduceri eMAG care v-ar putea prinde destul de bine.

Reduceri eMAG: Blender Star-Light Toro, 1000 W

Când temperaturile cresc dincolo de limitele normalului, nu strică să-ți prepari un smoothie din fructele preferate, cu care să treci mai ușor peste o zi caniculară. Blenderul Star-Light Toro vine cu o capacitate de 1,5 litri, astfel încât să-ți poți servi și prietenii, iar motorul de 1000W te ajută să prepari orice ai nevoie. Acesta are 5 trepte de viteză și are sistem anti-alunecare, astfel că îl poți pune cu ușurință pe blatul de bucătărie. Momentan, blenderul are o reducere de 25% și îl poți găsi AICI.

Oferte eMAG: Ventilator cu picior Star-Light FTBB-60W

Pentru că un aparat de aer condiționat necesită și instalare, o soluție rapidă pentru caniculă este cea a unui ventilator, precum modelul FTBB-60W de la Star-Light. Acesta vine la pachet cu o telecomandă, pentru un control ușor al comenzilor, având la dispoziție între funcții și un timer pentr oprire automată. Ventilatorul are trei viteze și oscilează automat, find ideal pentru orice încăpere. Mai multe detalii despre ventilatorul Star-Light, care între actualele reduceri eMAG vine cu un discount de 26%, găsiți AICI.

Reduceri eMAG: Aparat de aer condiționat Whirlpool SPIS 412L Inverter, 12000 BTU

Cel mai probabil, valul de căldură de zilele următoare nu va fi singurul din această vară, așa că te poți pregăti și pe termen lung. Aparatul de aer condiționat Whirlpool SPIS 412L Inverter ar putea fi ceea ce cauți. Acesta are o capacitate de 12000 BTU, fiind ideal pentru suprafețe de până la 25 de metri pătrați. Aparatul este dotat cu al șaselea simț și beneficiază și de funcția 4D airflow. Toate detaliile despre aparatul de aer condiționat, care are un discount de 18%, le poți găsi AICI.