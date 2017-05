Reduceri eMAG: Oferte care te ajută după minivacanța de 1 mai

Minivacanța de 1 mai s-a încheiat pentru cei mai mulți dintre noi, dar o serie de reduceri eMAG sunt gata să ne fie de folos în aceste zile.

Reduceri eMAG: Televizor LED Samsung 40KU6072

Dacă ai fost la mare sau la munte, la zoo sau la grătar, în spatele blocului, tot ai făcut câteva poze pe care să le păstrezi amintire. Dacă vrei să le vezi pe un ecran mare și dacă ai și niște clipuri video adiționale, atunci televizorul LED Samsung 40KU6072 este ceea ce cauți. Televizorul are rezoluție 4K, redând cu precizie conținutul de înaltă rezoluție și beneficiază de funcția Contrast Enhancer, care îmbunătățește separat zonele ecranului. În plus, funcțiile smart te ajută să mărești potențialul TV-ului. Acesta este disponibil în lista de oferte eMAG cu o reducere semnificativă, de 46%, și îl poți găsi aici.

Oferte eMAG: Telefon mobil Huawei P9 Lite

Neatenția și ghinionul ne pot sări în cale oricând și ne putem trezi cu un ecran spart la telefon. Huawei P9 Lite, însă, este o soluție bună pentru cei care caută un telefon bun la un preț decent. Procesorul Kirin, cu arhitectură octa-core, dar și cei 2GB de memorie RAM, sunt componente ideale pentru jocuri ce au nevoie de resurse însemnate. Ecranul este generos, având o diagonală de 5,2 inci și rezoluție Full HD. În plus, ai parte și de o cameră de 13MP, care poate filma Full HD. Smartphone-ul are o reducere de 20% momentan și îl poți găsi aici.

Reduceri eMAG: Boxă portabilă JBL GO

Ai simțit că a lipsit ceva din bagaj, nu-i așa? Pentru că următoarele vacanțe se apropie cu pași repezi și nu vrei să fii luat pe nepregătite din nou, o boxă portabilă este un accesoriu nelipsit din bagaj. Boxa JBL GO poate fi conectată pe fir sau prin Bluetooth, iar bateria încărcată la maximum oferă o autonomie de 5 ore. În plus, deși are dimensiuni reduse, are un volum destul de ridicat. Boxa vine cu o reducere de 19% și poate fi găsită aici.