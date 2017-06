Reduceri eMAG: Oferte bune la telefoane accesibile

Astăzi, între noile reduceri eMAG avem câteva discounturi de preț pentru telefoane mobile care au deja prețuri accesibile, astfel că te poți pregăti de un upgrade.

Reduceri eMAG: Telefon mobil Samsung Galaxy A3 (2017)

Samsung Galaxy A3 (2017) este certificat IP68, astfel încât nu trebuie să-ți faci griji dacă îl scapi în apă. Smartphone-ul are un procesor octa-core de 1,6GHz, dar este ajutat și de 2GB de memorie RAM. De asemenea, ecranul Super AMOLED are rezoluția de 1280 x 720 pixeli și diagonala de 4,7 inci. Camera principală a smartphone-ului este numai bună pentru fotografii, având un senzor de 13MP. Bateria are o capacitate de 2350mAh, iar memoria internă este de 16GB, aceasta putând fi extinsă cu ajutorul unui card microSD. Poți găsi telefonul Samsung Galaxy A3 (2017) AICI, cu o reducere de 22% între noile reduceri eMAG.

Oferte eMAG: Telefon mobil HTC One S9

HTC One S9 este un alt smartphone pe care să îl ai în vedere dacă vrei o soluție mid-range la un preț accesibil. Telefonul vine cu un procesor Helio X10 octa-core, de 2GHz, și cu 2GB de memorie RAM. Smartphone-ul are 16GB de spațiu de stocare și un slot de card microSD, suficiente pentru a stoca mii de imagini pe care le poți realiza cu camera de 13MP și f/1.8. Ecranul Super LCD 3 are rezoluție Full HD și diagonala de 5 inci. Toate specificațiile lui HTC One S9 se află AICI, unde vei găsi și discountul de 550 de lei față de prețul inițial.

Reduceri eMAG: Telefon mobil: Samsung Galaxy J5 (2016)

Samsung Galaxy J5 (2016) îți pune la dispoziție un procesor quad-core, eficient atât pentru multitasking, cât și pentru diverse aplicații mai solicitante, alături de 2GB de memorie RAM. Ecranul Super AMOLED vine cu rezoluție HD, iar camera foto principală a telefonului are senzor de 13 megapixeli. Chiar dacă memoria internă este de doar 16GB, te poți baza și pe un card microSD pentru a-ți stoca fotografiile și muzica preferată. Smartphone-ul are un preț accesibil, iar acum are și o reducere de 14%, fiind disponibil AICI.