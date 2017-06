Reduceri eMAG: Oferte bune la început de săptămână

Cu toate că săptămâna abia a început, o nouă serie de reduceri eMAG este deja prezentă pe site, iar noi avem câteva recomandări.

Reduceri eMAG: Laptop Dell Inspiron 3567

Laptopul Dell Inspiron 3567 vine cu un procesor Intel Core i5 din cea mai nouă generație, Kaby Lake, și rulează la 2,5GHz, cu posibilitate de boost la 3,1GHz. Laptopul are placă video dedicată, modelul R5 M430 de la Radeon, cu 2GB de memorie, iar la capitolul memorie RAM a device-ului, avem de-a face cu 4GB de memorie DDR4. Hard disk-ul are o capacitate de 540GB, iar ecranul de 15,6 inci are rezoluția de 1366 x 768 pixeli. În cadrul acestei runde de reduceri eMAG, Dell Inspiron 3567 vine cu o reducere de 25% și îl poți găsi AICI.

Oferte eMAG: Televizor LED Samsung, 43KU6072

Dacă ai de gând să-ți cumperi un televizor nou, atunci nu trebuie să mergi mai departe de modelul 43KU6072, care îți pune la dispoziție un ecran cu diagonala de 108cm și rezoluție 4K, astfel încât conținutul pe care-l vezi să fie de cea mai înaltă calitate. TV-ul are funcții Smart, dar și o mulțime de alte funcții care-ți oferă o imagine cât mai bună și nici sunetul nu este neglijat, acesta fiind asigurat de două boxe de 20W. Televizorul Samsung are o reducere de 1500 de lei față de prețul inițial și poate fi găsit AICI.

Reduceri eMAG: Aparat de aer condiționat Star-Light ACM12-BIN

Vara a sosit deja și își face simțită prezența mai mult decât am vrea, astfel că un aparat de aer condiționat este necesar. Modelul Star-Light ACM-12BIN are o capacitate de 12000 BTU și poate acoperi o suprafață de până la 23 de metri pătrați. Aparatul de aer condiționat are funcții de răcire, de încălzire și de ventilație, făcând parte din clasa energetică A++. Acesta mai vine și cu alte funcții, precum cea turbo sau modul sleep, pentru o funcționare ideală cu cerințele tale. Momentan, aparatul de are condiționat are o reducere de 29%, iar mai multe detalii despre aceasta, dar și despre alte oferte eMAG, găsești AICI.