Reduceri eMAG: Oferte bune la final de săptămână

Și acest final de săptămână vine cu diverse reduceri eMAG, iar dintre toate produsele am ales trei oferte de care să profiți chiar acum.

Reduceri eMAG: Laptop ASUS R510VX-DM151D

Laptopul ASUS R510VX-DM151D vine dotat cu un procesor i7 din generația Skylake, modelul 6700HQ având arhitectură quad-core. De asemenea, laptopul are 8GB de memorie RAM, Placa video este dedicată, modelul Nvidia GeForce GTX 950M oferind 4GB de memorie. Diagonala ecranului este de 15,6 inci, fiind ideală pentru rezoluția de 1920 x 1080 pixeli. La capitolul stocare, n-ar trebui să-ți faci probleme, deoarece HDD-ul este de 1TB. Momentan, laptopul are o reducere de 27% iar mai multe detalii puteți găsi aici.

Oferte eMAG: Soundbar Samsung HW-J355

Soundbar-ul Samsung HW-J355 este ușor de conectat cu televizoarele Samsung, iar apoi poți controla cu ușurință toate setările disponibile prin intermediul aplicației Samsung Audio Remote. Ai la dispoziție un egalizator, efecte sonore și multe altele. Puterea soundbar-ului este de 120W și acesta vine la pachet și cu Dolby Digital și DTS Digital Surround. Samsung HW-J355 vine cu o reducere de 13% în lista de reduceri eMAG, iar toate detaliile le poți găsi aici.

Reduceri eMAG: Monitor LED IPS DELL U2414H

Monitorul DELL cu panou LED IPS are o diagonală de 23,8 inci și rezoluție de 1920 x 1080, fiind ideal pentru redarea de conținut Full HD. Producătorul se mândrește cu un bezel extrem de subțire, care îl face deosebit de util dacă vrei să folosești două sau chiar trei ecrane de acest fel, iar monitorul are unghiuri largi de vizualizare, de 178/178 grade. Acesta are un timp de răspuns de 8ms și un contrast dinamic de 2.000.000:1. Monitorul are cinci porturi de conectare, între care amintim două porturi HDMI, dar și un DisplayPort de ieșire. Actualele oferte eMAG îți oferă o reducere de 14% din prețul original al monitorului, iar toate detaliile le găsești aici.