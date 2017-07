Reduceri eMAG: Oferte bune la boxe portabile, ideale pentru vacanță

Noile reduceri eMAG se concentrează pe boxe portabile, deoarece e greu să mai pleci la drum fără un astfel de accesoriu care să-ți facă vacanța mai bună.

Reduceri eMAG: Boxă portabilă Sony SRSXB10Y

Boxa portabilă de la Sony, modelul SRSXB10Y duce portabilitatea la un nou nivel, fiind ideală chiar și dacă vrei să o pui pe ghidonul bicicletei într-o drumeție. Aceasta vine cu funcția Extra Bass, pentru a-ți oferi sunete joase de calitate. În plus, poți lua boxa și la piscină fără să te temi că aceasta s-ar putea strica dacă o stropești cu apă. În plus, durata de viață a bateriei este destul de mare, ajungând până la 16 ore de autonomie. Boxa SRSXB10Y de la Sony are o reducere de 37% momentan și o poți găsi AICI.

Oferte eMAG: Boxă portabilă wireless Philips BT2600B/00

Boxa portabilă Philips BT2600B/00 vine cu tehnologie anti-distorsiuni, astfel încât să poți asculta muzică la orice volum dorești, fără să pierzi din calitate, chiar și când nivelul bateriei scade. De asemenea, boxa vine și cu un microfon încorporat, dacă ai nevoie să preiei apeluri. Datorită conexiunii Bluetooth, poți uita de cabluri, deși ai la dispoziție și un jack de 3,5mm, pe care îl poți folosi la nevoie. Boxa Philips vine cu un discount de 45% față de prețul normal, iar mai multe detalii poți găsi AICI.

Reduceri eMAG: Boxă portabilă multimedia, 20W

Dacă vrei să-ți cumperi o boxă portabilă care să-ți inspire un aer retro, atunci acesta este modelul ideal de care ai nevoie. Aceasta are o baterie de 1500mAh, care îi oferă o autonomie de până la 6 ore, iar conexiunea se face prin intermediul tehnologiei Bluetooth, dar poți folosi și clasicul aux in. Aceasta are un ecran digital și două difuzoare, dar și bass dublu. Toate detaliile despre această boxă le poți găsi AICI, unde vei găsi și discountul de 29%.