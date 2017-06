Probabil ai avut parte de o minivacanță de 1 iunie, iar acum ești gata să te pui din nou pe treabă. Mai jos ai câteva reduceri eMAG care te ajută la nevoie.

Reduceri eMAG: Espressor manual DeLonghi EC221.B

Pentru că trebuie să intri din nou în rutina dimineților, nu strică să ai în bucătărie un espressor care să te ajute să-ți creezi ceașca de cafea perfectă. Modelul DeLonghi EC221.B are o capacitate de un litru și operează la 15 bari, fiind capabil să umple două cești de cafea în același timp. În plus, espressorul este eco-friendly și se oprește automat după 20 de minute de nefolosire, astfel că nu trebuie să-ți faci griji, chiar dacă ai plecat pe fugă după ce ai savurat cafeaua. Modelul DeLonghi EC221.B are o reducere de 45% în lista de oferte eMAG, iar toate detaliile sunt disponibile AICI.

Oferte eMAG: Blender Breville Active Pro

Dacă nu ești neapărat genul care bea cafea, sau dacă vrei și ceva delicios pe lângă, atunci ai nevoie de un smoothie maker precum Breville Active Pro. Acesta are o capacitate de 0,5 litri, astfel încât poți prepara două smoothie-uri în același timp. Blenderul are nevoie de doar câteva secunde pentru a-ți transforma fructele preferate într-un smoothie delicios, căruia îi poți adăuga și gheață ce va fi zdrobită imediat. Blenderul Breville Active Pro are o reducere de 26% și poate fi găsit AICI.

Reduceri eMAG: Căști audio Sennheiser CX 300-II

Poate că le-ai pierdut în tren sau poate sunt printr-un colț de bagaj, fără să le dai de urmă, dar știi că ai nevoie de ele. Pentru că nu-i plăcut să stai departe de căști, te poți orienta către modelul Sennheiser CX 300-II, care au un design in-ear și pot fi folosite atât cu telefonul, cât și cu alte dispozitive multimedia. Căștile au și un sistem de noise cancelling și vin într-un mic săculeț de protecție, astfel încât să nu le rătăcești prea ușor. Actualele reduceri eMAG oferă o reducere de 33% pentru căștile Sennheiser CX 300-II, iar mai multe informații găsești AICI.