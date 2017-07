Reduceri eMAG: Noi oferte de care să profiți în campania Stock Busters

Campania Stock Busters continuă cu noi reduceri eMAG, iar mai jos găsești trei oferte care s-ar putea dovedi destul de utile.

Reduceri eMAG de Stock Busters: Telefon mobil ASUS ZenFone Zoom

Smartphone-ul ASUS ZenFone Zoom are o cameră de 13MP care este capabilă să-ți ofere nu doar un zoom digital de 9x, ci și un zoom optic de 3x, cu o distanță focală de 28-84mm. Telefonul are un procesor Intel Atom quad-core de 2,3GHz, dar și 4GB de memorie RAM, iar la capitolul stocare ai parte de 64GB de memorie internă. Ecranul IPS de 5,5 inci are rezoluție Full HD și protecție Corning Gorilla Glass 4, în timp ce bateria Li-Po are o capacitate de 3000mAh. ASUS ZenFone Zoom face parte din campania de reduceri eMAG și are un discount de 56% față de prețul inițial, fiind disponibil AICI.

Oferte eMAG de Stock Busters: Monitor LED BenQ GL2450HT

Dacă ești în căutarea unui monitor versatil, atunci modelul GL2450HT de la BenQ ar putea fi ceea ce ai nevoie. Acesta vine cu un stand ajustabil, astfel încât să poți folosi monitorul atât pe orizontală, cât și pe verticală. Diagonala este generoasă, de 24 de inci, iar rezoluția Full HD completează acest aspect. Unghiurile de vizualizare sunt de 170/160 de grade, iar timpul de răspuns este de 5ms. Contrastul static de 1000:1 merge mână în mână cu cel dinamic, de 12.000.000:1. Monitorul BenQ are o reducere de 17% față de prețul inițial și poate fi găsit AICI.

Reduceri eMAG de Stock Busters: Soundbar JBL TV Boost

Dacă nu vrei să te mai bazezi pe boxele pe care ți le oferă televizorul, atunci investiția într-un soundbar poate fi o alegere foarte bună. JBL TV Boost folosește un decodor audio de la Dolby Digital, iar sunetul surround este asigurat de către tehnologia Harman display surround. Poți să conectezi până la trei telefoane la soundbar, dar poți totodată să conectezi și mai multe soundbar-uri la același dispozitiv. Acesta vine cu dual bass și o putere totală de 30W. Prețul soundbar-ului, în cadrul acestor reduceri eMAG, are o reducere de 33%, iar acesta este disponibil AICI.

