Purism: Cele mai sigure laptopuri din lume au devenit mai accesibile

Purism, compania din spatele celor mai sigure notebook-uri din lume a decis să-și comercializeze sistemele la prețuri mai accesibile.

E puțin probabil să fi auzit despre Purism, dacă nu cumva aveți o fixație pentru securitatea datelor și a întregului trafic generat online. Cu toate acestea, compania a reușit deja de câțiva ani să facă valuri printre cei care pun preț pe intimitatea datelor.

Inițial, Purism era un brand asociat doar cu sisteme făcute la comandă. Acestea puteau să ajungă la niște configurații hardware extravagante, dar te impresionau cel mai mult cu optimizările software și prețul peste medie. De acum înainte, Purism a decis să ofere două sisteme portabile optimizate pentru securitate online cu configurații predefinite. Acestea sunt intitulate Librem 13 și Librem 15.

E important de reținut că orice sistem Librem ajunge la cumpărător în câteva săptămâni de la achiziție. Dificultățile de producție și întârzierile sunt date de hardware-ul personalizat de către colaboratorii Purism. Aparent, fiecare componentă a fost optimizată și verificată pentru a nu putea fi folosită de către un hacker sau o persoană rău intenționată pentru a vă accesa datele.

Fiecare laptop Librem 13 și Librem 15 vine la pachet cu un switch fizic prin care poți deconecta microfonul și camera pentru a evita spionarea de la distanță. Un alt buton dezactivează dintr-un foc chipsetul de Wi-Fi și Bluetooth. Sistemul de operare preinstalat pe aceste PC-uri este PureOS, un sistem de operare proprietar derivat din Debian GNU/Linux.

În anunțul oficial al noii serii de sisteme, cei de la Purism au ținut să afirme că gestul de a-și lansa computerele la scară largă are legătură cu interesul din ce în ce mai mare al internauților în securitatea datelor. În plus, atacuri cibernetice la scară largă precum Wannacry ar trebui să ne motiveze să punem preț mai mare pe activitatea noastră online și pe datele stocate pe hard disk. Ca referință, un notebook Purism Librem 13 începe de la 1500 de euro, în timp ce varianta de 15 inci are un preț de start de 1785 de euro.