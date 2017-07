Primul stat european care va avea rețea 5G

La începutul acestui an, conglomeratul de peste douăzeci de companii telecom, 5G New Radio, a anunțat că upgrade-ul global către standardul 5G va avea loc mai devreme decât ne așteptam inițial. Rețelele de Internet mobil extrem de rapid urmează să devină realitate în 2019. Însă un stat european s-a grăbit și a furat startul.

Guvernul statului liliputan San Marino a anunțat că vrea să facă schimbarea către 5G la sfârșitul anului 2018. Parteneriatul cu Telecom Italia îi poate asigura acest lucru. Trecerea este realizabilă și prin prisma faptului că San Marino este un teritoriu de tip enclavă de doar 61,2 kilometri pătrați. Asta înseamnă că investițiile ar fi foarte mici, iar acoperirea pe tot parcursul teritoriului ar fi destul de ușor de realizat. Dacă tot planul este pus în practică, San Marino va deveni primul stat din Europa care va beneficia de acoperire completă 5G, iar viteza Internetului mobil va fi de până la zece ori mai mare decât la 4G.

Proiectul va începe cu implementarea a zece antene conectate la fibră optică care vor rula rețeaua 5G. Când va deveni complet operațională, noua tehnologie va permite utilizatorilor din lumea întreagă să atingă viteze și mai mari decât în primă fază, de o sută de ori mai mari decât la 4G. Asemenea performanțe vor îmbunătăți experiențele de Realitate Virtuală și Realitate Augmentată de pe telefoanele fiecăruia. Datele și conținutul de rezoluție foarte mare se vor transfera foarte rapid.

Însă toate aceste avantaje pentru utilizatorii obișnuiți sunt doar vârful eisberg-ului. Comisia Europeană a estimat într-un raport recent că beneficiile 5G ar putea avea ramificații în varii industrii, precum cea a transportului și chiar și în medicină. Acoperirea 5G la nivel european va aduce un plus estimat de 113 miliarde de euro economiei anuale a continentului. În plus, este de așteptat că printre beneficii să se numere și 2,3 milioane de slujbe în plus, la nivel european, notează Phonearena.com.