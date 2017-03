Prețul Huawei P10 pentru România, anunțat oficial: încep și precomenzile

Huawei P10 a fost lansat, alături de modelul P10 Plus, în cadrul MWC 2017. La o lună după prezentarea oficială, aflăm și prețul Huawei P10 pentru România, dar și data de la care acesta va putea fi precomandat.

Huawei P10 este un smartphone premium plasat ca preț sub restul vârfurilor de gamă lansate de curând. Are un display de 5,1 inch cu rezoluție full HD, un procesor Kyrin 960, 4GB memorie RAM și spațiu de stocare de 64GB. Camerele foto sunt vedetele acestui telefon, cele principale (două la număr) fiind realizate în colaborare cu Leica. Una are senzor color RGB și 12MP, iar cealaltă vine cu 20MP și senzor monocrom. Printre tehnologiile și funcțiile foto integrate în noul vârf de gamă Huawei se regăsesc detecția facială 3D, iluminarea dinamică, efectul bokeh sau tehnologia Huawei Hybrid Zoom.

Huawei FIT este un ceas fitness, ușor și subțire, care monitorizează orice tip de activitate fizică, precum și calitatea somnului sau ritmul cardiac. În plus, utilizatorii își pot seta alarma, pot respinge apeluri sau pot primi recomăndari în timpul antrenamentelor – după o cursă, ceasul afisează VO2 max, indicele ce măsoară cantitatea maximă de oxigen pe care un individ o poate utiliza în timpul antrenamentelor intense, timpul de recuperare și un scor al antrenamentului. Mai mult, Huawei Fit este primul dispozitiv care a obținut certificarea TÜV-WT, din punct de vedere al fiabilității și al preciziei în operare.

Românii care vor să aibă primii noul flagship Huawei își pot înregistra pre-comenzile în perioada 27 martie – 5 aprilie, și vor primi, gratuit, la livrarea produsului, o brățară de fitness, Huawei FIT.

Huawei P10 va putea fi comandat în două variante de culoare: Graphite Black și Mystic Silver. Prețul recomandat al Huawei P10 va fi de 2.5999 lei și îl vei putea găsi AICI. Deocamdată nu sunt detalii privind prețul Huawei P10 Plus și nici informații despre data la care va ajunge și în magazinele din România.