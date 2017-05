A picat WhatsApp la nivel global, dar problemele nu ar trebui să dureze mult

Nu se întâmplă des să auzi că a picat WhatsApp, dar, în această seară, serviciul deținut de Facebook a întâmpinat probleme în fiecare colț al lumii.

Începând cu ora locală 23:00, aplicația WhatsApp a început să întâmpine dificultăți în a se conecta la serverele companiei. Mesajul din bara de status a rămas În curs de conectare până după ora 1:00. Nu a durat mult până când News Feed-ul de pe Facebook s-a încărcat cu sesizări încărcate de supărare pe marginea aceluiași subiect.

UPDATE: Whatsapp is aware of outage issue and working to fix it – spokesman

— Reuters Tech News (@ReutersTech) May 3, 2017