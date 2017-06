Gama de monitoare Philips B Line se vrea a fi de business. Eu nu sunt de acord. Spun că poate deservi mult mai multor scopuri, printre care și gaming sau editare video. Pentru viața de zi cu zi este un monitor bun la un preț foarte ușor ridicat, dar încă acceptabil.

Am avut pe mână modelul B Line 241B7QPJEB timp de aproape o lună. Știu, înlănțuirea aceea de cifre și litere nu înseamnă foarte mult, însă este codul de care vei avea nevoie pentru a ști despre ce monitor vorbesc. Dacă îți place și te tentează să-ți cumperi unul, o poți face de AICI. Revenind. Gama B Line cuprinde mai multe modele, de diferite diagonale, cu sau fără webcam. Modelul pe care l-am avut la test costă 900 de lei. El m-a impresionat, în primul rând, prin marginile sale aproape inexistente.

Să începem cu design-ul. Monitorul este foarte bine finisat, ce-i drept, chiar dacă este realizat dintr-un material foarte asemănător plasticului. Montarea display-ului pe stand se face într-un mod facil, care nu ar trebui să dureze mai mult de două minute. Nu vei avea nevoie nici de șurubelniță. A fost o surpriză plăcută, având în vedere că astăzi sunt fabricate device-uri din ce în ce mai complicate. Display-ul este reglabil pe înălțime și poate fi poziționat chiar și într-un mod ”potrait”, fiind posibilă rotirea acestuia la 90 de grade. Diagonala modelului testat de mine este de 24 de inci.

Un alt aspect interesant al designului este camera web care funcționează pe sistem pop-up. Dacă apeși pe ea, va face un fel de click și se va ridica din structura monitorului. Este o informație importantă pentru cei care țin foarte mult la intimitatea lor și au teama de a fi urmăriți. Tehnologia din spatele monitorului este IPS, ceea ce înseamnă că vom avea unghiuri foarte largi de vizionare, de până la 178 de grade. Nu e lucru puțin. În plus, culorile sunt mult mai vii, iar imaginea are o claritate deosebită, chiar dacă vorbim aici doar de un Full HD (1080p) și nu de un 4K UHD.

Philips B Line: Ce porturi găsim pe el

În cutia în care vine monitorul putem găsi o sumedenie de cabluri. De la Cablu D-sub, la cablu DP, cablu audio și evident firul de alimentare. Ce putem observa aici? Nu avem HDMI. În 2017, Philips nu a inclus un cablu HDMI în pachet. Nu este greu sau scump de rezolvat dar e incredibil de crezut. Chiar am căutat pe Internet să văd dacă problema era doar la mine, iar temerile mi s-au adeverit. Trecând mai departe. În ceea ce privește porturile, monitorul nu duce lipsă de nimic. Aici găsim tradiționalele VGA(!!) și HDMI, dar și un Display Port, asta în ceea ce privește porturile video. În cazul audio, avem un Audio In și un Audio Out, foarte bun dacă vreți să legați la el consolă și sistem audio. În completarea celor de mai sus, monitorul mai dispune și de două porturi USB 3.0 de date.

Una dintre cele mai interesante funcții mi s-a părut tehnologia PowerSensor. Display-ul Philips B Line detectează când ești sau nu la birou și își ajustează setările de energie în concordanță. Asta înseamnă că el va rula la capacitate mult mai mică atunci când nu ești prezent în fața lui, reducând semnificativ consumul de electricitate. Pe lângă toate ideile prezentate mai sus, monitorul vine la pachet și cu boxe multimedia încorporate, însă calitatea sunetului, așa cum vă așteptați, lasă foarte mult de dorit.

Philips B Line: Concluzii

Am scris mai sus că am fost foarte impresionat de mariginile sale aproape inexistente. E un lucru foarte bun ce au făcut cei de la Philips. Combinat cu faptul că ecranul se poate ridica destul de sus, iar înclinația acestuia e și ea foarte ofertantă, ochii mei s-au lăsat convinși din prima zi. Coincidența face că monitorul meu obișnuit este tot un Philips, mai vechi ce-i drept, dar tot un LED Full HD. Progresul e acolo, e vizibil. Producătorul olandez merge din ce în ce mai bine pe această piață, iar tehnologia IPS este net superioară celorlalte.

În concluzie, modelul 241B7QPJEB din gama Philips B Line este un monitor bun pentru utilizatorul obișnuit, care își face treaba fără probleme. Oferă culori foarte frumoase și o calitate bună, indiferent dacă vorbim de jocuri, filme sau editare, iar camera web pop-up este o idee foarte bună pentru cei care țin la intimitatea lor. Prețul este unul mai mult decât decent pentru ce oferă, iar utilitatea sa, indiferent dacă vorbim de business sau acasă, justifică banii plătiți.