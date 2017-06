OnePlus 5 oferă un zoom optic al camerei mai mic decât cel promis

OnePlus 5 pare să aibă parte de destul de multe controverse, chiar dacă lansarea sa a avut loc în urmă cu doar câteva zile.

Cea mai nouă critică adusă la adresa noului telefon o reprezintă faptul că acesta oferă un zoom optic mai mic decât cel promis. Astfel, reclamele la OnePlus 5 ne arătau că telefonul avea un zoom optic de 2x, iar camera foto ar fi avut astfel performanțe similare cu cea de pe iPhone 7 Plus, dar și cu cea de pe ASUS ZenFone Zoom 3 (care are chiar 2,3x zoom optic).

Un utilizator de pe reddit a analizat datele EXIF ale unei imagini surprinse cu unul telefon, aceasta fiind făcută cu zoom optic 1,33x. Datele EXIF arată și că maximul de zoom optic standard pe care smartphone-ul îl poate atinge este de 1,5, fapt confirmat ulterior și de alți utilizatori, scrie mobilesyrup.com.

Carl Pei, cofondator al OnePlus, a venit cu lămuriri prin intermediul unei postări de pe Twitter, care lasă de înțeles că utilizatorii ar fi abordat greșit problema zoom-ului.

Seen a bit of confusion so clearing this up. We’re claiming 2x lossless zoom, not optical.

— Carl Pei (@getpeid) June 21, 2017