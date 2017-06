Oficialii Microsoft au dileme în a promova Xbox One X

Din prezentarea celor de la Microsoft de la E3 2017, era ușor să te entuziasmezi vizavi de Xbox One X, dar nu este foarte clar de ce ți-ai cumpăra consola.

În cadrul târgului de gaming desfășurat săptămâna trecută la Las Vegas, gigantul din Redmond și-a anunțat noua consolă Xbox One X. Aceasta este cea mai performantă consolă de pe piață, dar vine la pachet cu un preț pe măsură. În contextul în care jocurile de pe Xbox One X se pot juca la fel de bine pe Xbox One, este destul de greu să justifici investiția suplimentară într-o consolă de două ori mai scumpă. Posesorii de TV-uri 4K s-ar putea arăta interesați de investiția în One X, dar dacă te interesează doar streaming-ul de pe Netflix sau Amazon în 4K, Xbox One S face o treabă la fel de bună. În plus, atât One S, cât și One X includ un player Blu-ray Ultra HD.

Cei de la Engadget au încercat să-l preseze pe Albert Penello de la Microsoft cu câteva întrebări legate de modul în care vede promovarea Xbox One X. În plus, au vrut să afle cum vor reuși cumpărătorii obișnuiți să facă diferența între aceste console similare vizual. ,,Dacă te uiți la telefoane, sunt foarte multe nume diferite folosite, iar oamenii reușesc să le diferențieze. Te vei gândi – îl vreau pe cel cu 4K, vei ști după preț, oferte și culoare. Cred că oamenii își vor da seama ce consolă cumpără.” Din câte se pare, directorul marketingului pe console din partea companiei americane nu a oferit argumente foarte clare vizavi de practicile de promovare.

În ceea ce privește titlurile originale care vor motiva gameri să se orienteze către un Xbox în defavoarea unui PlayStation, Alber Penello a confirmat că, cel puțin momentan, vom vorbi doar de confirmări ale unor francize existente. În afară de Gears of War, Halo sau Forza, este greu de spus de ce te-ai ancora la o consolă Microsoft, mai ales una de 500 de euro.