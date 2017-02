Oferte eMAG: Reduceri de Stock Busters la telefoane mobile

O nouă rundă de oferte eMAG a fost pregătită de retailer în cadrul promoției Stock Busters, iar reducerile la telefoane mobile sunt destul de consistente.

Ofertele Stock Busters sunt active pe site-ul celor de la eMAG și puteți găsi o mulțime de produse la reducere, din orice categorie v-ar interesa. În acest articol vă oferim trei recomandări de smartphone-uri cu reduceri bune.

Oferte eMAG: Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S7 Edge este un telefon de top, din toate punctele de vedere. Acesta era un ecran curbat pe ambele laterale, iar diagonala acestuia este de 5,5 inci. Telefonul are un procesor octa-core din gama Exynos, modelul 8890, acesta fiind capabil să ruleze la 2,15GHz + 1,6GHz. Cei 4GB de memorie RAM sunt arhisuficienți pentru orice tip de multitasking ai avea nevoie să faci pe telefon, iar memoria de 32GB poate fi extinsă cu până la alți 256GB, mulțumită slotului de card microSD. Samsung Galaxy S7 Edge are o reducere de 24% în acest moment și poate fi găsit aici.

Reduceri eMAG: iPhone SE

iPhone SE propune un design compact, bazat pe un ecran de tip Retina Display, cu diagonala de 4 inci și rezoluția de 1136 x 640 pixeli. Smartphone-ul are o cameră foto de 12MP cu bliț Dual LED și cu posibilitatea de filmare 4K. Telefonul se bazează pe procesorul Apple A9 și are 2GB de memorie RAM, astfel încât să nu ai probleme cu aplicațiile. Smartphone-ul are și 16GB de memorie internă. Apple iPhone SE este disponibil în cadrul rundei de oferte cu o reducere de 15% și poate fi găsit aici.

Oferte eMAG: ASUS ZenFone 2 Deluxe Special Edition

ASUS ZenFone 2 Deluxe Special Edition vine cu 128GB de memorie internă, dar și cu o cameră foto de 13MP cu bliț dual LED. Smartphone-ul are un ecran cu diagonala de 5,5 inci și rezoluția Full HD, display-ul fiind protejat de Corning Gorilla Glass 3. Acesta are și 4GB de memorie RAM, dar și un procesor Intel Atom Z3590 quad-core, cu o frecvență de 2,5GHz. Smartphone-ul are și o baterie destul de mare, aceasta având capacitatea de 3600mAh. ASUS ZenFone 2 Deluxe Special Edition are o reducere de 37% și poate fi găsit aici.