Oferte eMAG Crazy Days: Reduceri la smartphone-uri și tablete

Perioada de oferte eMAG în săptămâna Crazy Days continuă cu reduceri bune, iar astăzi avem pregătite câteva oferte la smartphone-uri și tablete.

Oferte eMAG: Telefon mobil Samsung Galaxy S7

Dacă ți-ai dorit până acum un Samsung Galaxy S7, dar prețul nu te-a convins să-l cumperi, acum e momentul să o faci. Telefonul un display QHD de 5,1 inch, are un procesor puternic și 4GB de memorie RAM, iar camera foto principală de 12MP realizează fotografii cu adevărat senzaționale. Smartphone-ul este rezistent la apă și vine cu 32GB spațiu de stocare, dar îi poți adăuga oricând un card microSD, în cazul în care ai nevoie de mai mult. Reducerea de acum este consistentă, de 22%, iar mai multe detalii poți găsi aici.

Reduceri eMAG: Tabletă Samsung Tab S2 VE T713

Tableta Samsung Tab S2 VE T713 vine cu un ecran generos, de 8 inci, și cu rezoluție de 2048 x 1536 pixeli. În plus, ai la dispoziție 3GB de memorie RAM și procesorul Snapdragon 652, care operează la 1,8GHz + 1,4GHz. Tableta vine cu 32GB de spațiu de stocare și cu o cameră foto principală de 8 megapixeli. În plus, are o baterie destul de bună, de 4000mAh, astfel încât nu te va lăsa la greu. Tableta are o reducere de 15% în cadrul rundei actuale de oferte eMAG și o poți găsi aici.

Oferte eMAG: Telefon mobil ZTE Axon 7

Smartphone-ul ZTE Axon 7 are la bază un procesor puternic, modelul quad-core Qualcomm Snapdragon 820, care rulează la 2,15GHz + 1,6GHz, dar și 4GB de memorie RAM. Ecranul AMOLED are diagonala de 5,5 inci și o rezoluție impecabilă, de 2560 x 1440 pixeli. Camera foto are n senzor de 20 de megapixeli și poate înregistra 4K, iar pentru a-ți salva fotografiile ai la dispoziție 64GB de spațiu de stocare, pe care îl poți extinde cu ajutorul unui card microSD. Telefonul face parte din lista de reduceri eMAG actuală și are o reducere de 21%, fiind disponibil aici.