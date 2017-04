Oamenii de știință vor să foreze până în mantaua Pământului

Mantaua Pământului ar putea fi prima destinație dintr-o veritabilă călătorie spre centrul planetei, așa cum și-o imagina și Jules Verne.

Japan’s Agency for Marine-Earth Science and Technology, sau JAMSTEC, are o navă de forare imensă, denumită Chikyu, iar un grup de cercetători internaționali vor să o folosească pentru a fora, pentru prima dată, până în mantaua Pământului.

Echipa care va lucra sub coordonarea JAMSTEC va efectua un studiu preliminar, de două săptămâni, în apele din jurul insulelor Hawaii, în luna septembrie, pentru a determina dacă acesta este un loc potrivit pentru Chikyu. Dacă această locație nu va fi ideală, atunci vor repeta aceste investigații în zonele din apropierea Mexicului sau de lângă Costa Rica. Toate zonele alese sunt în oceane, deoarece crusta continentală a planetei este de două ori mai groasă decât cea oceanică.

Sonda de pe Chikyu va trece prin patru kilometri de apă, iar apoi va străpunge șase kilometri de crustă pentru a ajunge la manta, care reprezintă aproximativ 84% din volumul planetei. Aceasta este o ”cochilie” care se comportă ca un fluid, mișcându-se încet și afectând activitatea vulcanică, dar și pe cea a plăcilor tectonice.

Guvernul japonez oferă finanțare parțială pentru proiect, sperând că rezultatele obținute vor putea ajuta și la crearea unor metode care să prezică fenomenele de la suprafață, scrie engadget.com. Este lesne de înțeles o asemenea dorință, având în vedere situația Japoniei când vine vorba de cutremure.

Cercetătorii vor să investigheze și ”granița” dintre crusta oceanică și mantaua Pământului, pentru a înțelege cum s-a format crusta. În plus, aceștia vor să descopere dacă există viață în formă microbiană la aceste adâncimi.

Forarea ar urma să înceapă cel mai târziu în 2030. Până atunci, trebuie găsit locul ideal, dar și finanțarea de 542 de milioane de dolari, de care are nevoie proiectul.