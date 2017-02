O galaxie unică a fost descoperită în Univers

Un nou tip de galaxie, nemaiîntâlnit până acum în Univers, a fost descoperit recent de astronomi, în urma observațiilor.

Astronomii de la University of Minnesota Duluth și de la North Carolina Museum of Natural Sciences au reușit să identifice un nou tip de galaxie inelară. Aceasta poartă numele PGC 1000714 și are un nucleu eliptic, ce este înconjurat nu de unul, ci de două inele exterioare.

Majoritatea galaxiilor au formă de disc sau sunt elipse ovale, însă există și cazuri rare în care apar galaxii lenticulare, galaxii neregulate (care nu au o formă sau o structură distinctă), sau galaxii cu o densitate extrem de scăzută, acestea din urmă fiind cunoscute ca obiecte ultra-difuze.

Între aceste galaxii ciudate sunt și galaxiile inelare, care au un nucleu eliptic bine definit, înconjurat de stele dispuse într-un inel, fără un liant. Cea mai faimoasă galaxie de acest fel este Obiectul lui Hoag, ce apare în imaginea de mai sus, fiind descoperită în 1950 de Arthur Hoag.

Astfel de galaxii sunt extrem de rare, însumând 0,1% din totalul galaxiilor observate până acum. Noua galaxie despre care vorbim, cunoscută și ca Galaxia lui Burcin (după numele autorului principal al cercetării, Burcin Mutlu-Pakdil), se află la aproximativ 359 de milioane de ani-lumină de Calea Lactee.

Analizând imaginile surprinse, cercetătorii au descoperit un inel albastru cu o vârstă de aproximativ 130 de milioane de ani, ce înconjoară un nucleu eliptic central roșiatic, cu vârsta de 5,5 miliarde de ani. În mod neașteptat, aceștia au descoperit un al doilea inel în jurul corpului central, arată gizmodo.com.

Astronomii încă nu sunt siguri cu privire la modul în care se formează galaxiile inelare, dar este posibil ca aceste regiuni exterioare să se formeze ca rezultat al gazelor ce se ciocnesc. Diferențele de culoare ale inelelor sugerează că galaxia nou-descoperită a trecut prin două etape de formare diferite.