O femeie a fost arsă de căștile pe care le purta în timpul unui zbor

Cu siguranță, unul dintre cele mai proaste momente în care o pereche de căști poate exploda este când zbori cu avionul.

Asta a pățit o femeie extrem de ghinionistă care zbura între Beijing și Melbourne, în luna februarie. Abia acum, Australian Transport Safety Bureau (ATSB) a dat publicității detalii despre eveniment, susținând că acesta s-a petrecut la două ore de la decolare, în timp ce femeia dormea.

Cea mai plauzibilă teorie este că bateria din căștile wireless s-a supraîncălzit și a luat foc. Momentan, autoritățile au refuzat să spună despre ce model de căști este vorba, scrie digitaltrends.com.

Femeia a descris incidentul pentru raportul întocmit de ATSB: ”atunci când am vrut să mă întorc, am simțit o arsură pe față. Mi-am cuprins fața cu palmele, iar căștile au ajuns în jurul gâtului”. Aceasta adaugă că ”am continuat să simt senzația de arsură și am apucat căștile, aruncându-le pe podea”. Femeia a observat că acestea scoteau scântei și luaseră foc.

Unul dintre însoțitorii de zbor a acționat prompt și a stins căștile. ATSB spune că atât bateria, cât și învelișul acesteia s-au topit și s-au lipit de podea, adăugând că pe parcursul zborului, pasagerii au avut de îndurat miros de plastic ars și nu numai.

Episodul ne reamintește că bateriile litiu-ion au potențialul de a cauza probleme destul de mari, iar ATSB retransmite o serie de reguli cu privire la aceste baterii. Acestea trebuie păstrate în compartimente speciale dacă nu sunt folosite, iar bateriile de rezervă trebuie păstrate în bagajul de mână, nu în cel de cală. De asemenea, dacă un dispozitiv, cum ar fi smartphone-ul, vă scapă între scaune, trebuie să localizați întâi device-ul, iar apoi abia să mutați scaunul. Dacă nu reușiți asta, cel mai bine este să cereți ajutorul unui însoțitor de zbor.