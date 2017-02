Noile smartphone-uri Nokia sunt excelente pentru prețurile lor [FOTO]

Nokia 3310 a fost vedeta MWC 2017, dar finlandezii de la HMD au lansat și alte produse. Mai exact, trei smartphone-uri cu specificații decente și prețuri foarte bune. Ne-am jucat puțin cu ele la MWC și am fost impresionați.

Nokia 3, Nokia 5 și Nokia 6 sunt noile smartphone-uri ale Nokia și se diferențiază prin design, diagonală și specificații tehnice.

Nokia 6 este, deocamdată, vârful de gamă al companiei și vine cu un display măricel, de 5,5 inch, și rezoluție full HD. Cu toate că procesorul nu este tocmai strălucit – un Snapdragon 430 – memoria RAM este suficientă, 4GB. Smartphone-ul se simte foarte bine în mână, având un design premium, iar display-ul are o calitate okay. Camera de 16 MP pare decentă în condiții de lumină bună, iar cea de selfie-uri are rezoluție de 8MP. Performanțele generale par decente, cel puțin la câteva minute de butonare, dar telefonul rulează Android 7 fără bloatware, așa că ar trebui ca performanțele să rămână valabile mai mult timp. Carcasa din aluminiu pare solidă și se simte plăcut în mână, iar aspectul mi-a adus aminte de unele smartphone-uri Lumia.

Nokia 5 are un design similar, tot premium, și este un pic mai mic, cu un display de 5,2 inch. Folosește același procesor, dar memoria RAM este mai mică, de 2GB RAM, însă pare a fi un telefon care se descurcă decent în browsing și în aplicații. Display-ul este tot full HD și se vede decent, iar camerele foto sunt aceleași ca în cazul Nokia 6.

Nokia 3 este singurul care nu m-a dat pe spate dar, fiind cel mai accesibil dintre cele trei, nu îi pot reproșa acest lucru. Are un corp din policarbonat și o ramă din aluminiu, dar pare prea ușor și dezechilibrat atunci când e ținut în mână. Procesorul este un Mediatek 6737, iar memoria RAM este de 2GB, fiind destinat, cel mai probabil, celor care nu au mai avut un smartphone până acum. Ambele camere sunt de 8MP și calitatea nu este prea bună.

Prețurile Nokia 6, Nokia 3 și Nokia 5 sunt următoarele: 242 de dolari pentru Nokia 6, 199 de dolari pentru Nokia 5, 147 de dolari pentru Nokia 3.