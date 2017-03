Mai mulți bloggeri, rămași fără site-uri în urma unei ”defecțiuni” de hosting

Namebox.ro, un provider din România de servicii de găzduire pentru site-uri, are probleme destul de mari, iar mii de site-uri au rămas fără conținut.

Se pare că pe parcursul nopții, așa cum scrie zoso.ro, cei de la Namebox.ro au rămas fără tot conținutul pe care îl găzduiau. Atât serverele, cât și backup-urile oferite de către provider sunt goale, iar bloggerii care foloseau acest serviciu au rămas fără site-uri.

Pare să fie destul de liniște din direcția acestora, existând un singur mesaj pe care Namebox l-a trimis clienților, prin intermediul unui email.

”Buna ziua, situatia a aparut in urma unui scurtcircuit in datacenter. Momentan colegii de la departamentul tehnic lucreaza la solutionarea problemei si vom reveni in cel mai scurt timp cu un raspuns. In cazul in care aveti dumneavoastra un back up al site-ului va rugam sa ni-l trimiteti pe <email> pentru a solutiona problema mai repede. Va multumim pentru intelegere si ingaduinta!”