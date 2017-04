MOAB: Ce specificații are ”mama tuturor bombelor”, folosită în premieră de SUA

Americanii au surprins zilele acestea cu un atac important asupra unei baze ISIS din Afganistan, folosind o MOAB, cea mai mare bombă non-nucleară din arsenal.

MOAB, sau Massive Ordinance Air Blast, este o bombă aparte din arsenalul Armatei SUA. Aceasta este o armă termobarică, deoarece se folosește de oxigenul din atmosferă în timpul detonării.

O bombă termobarică împrăștie combustibil explozibil în aer, ca pe un aerosol, astfel că aerul din jurul acesteia poate lua foc. ”Practic, aceasta captează tot oxigenul și dă foc aerului din atmosferă”, spune Bill Roggio, de la think tank-ul Foundation for Defence of Democracies.

GBU-43/B MOAB nu este creată pentru a penetra spații ranforsate cu beton armat, spre exemplu, dar este folosită pentru ținte cu rezistență medie. Folosită într-un spațiu precum un complex de peșteri, așa cum a fost cazul acum, MOAB poate cauza pagube enorme, mai ales pentru că se folosește de aerul pe care îl are la dispoziție.

Această bombă nu este lansată din avion în mod obișnuit. Din cauza dimensiunilor uriașe, aceasta este ”aruncată” din avion pe ușile de încărcare, fiind amplasată pe un suport cu roți. După ce părăsește avionul, atinge rapid viteza terminală și este ghidată de un sistem bazat pe sateliți, fiind una dintre cele mai mari bombe inteligente.

În mod normal, MOAB explodează la aproape 2 metri deasupra solului și are o carcasă foarte subțire, pentru a maximiza efectele exploziei.

Bomba are 9 metri lungime și un metru lățime, cântărind 10,3 tone. De asemenea, puterea exploziei este suficientă pentru a pune la pământ copacii pe o rază de 75 de metri.

Explozibilul folosit este Tritonal, un amestec care folosește patru părți de TNT la o parte de pudră de aluminiu. Această pudră este folosită pentru a spori puterea trinitrotoluenului cu 20%, scrie dw.com.

Au fost create 20 de bombe de acest fel, iar fiecare dintre ele costă 16 milioane de dolari. Pe internet se vehiculează, în mod greșit, informația că o singură bombă de tip MOAB costă 320 de milioane de dolari, costul întregului lot.

MOAB a fost testată pentru prima dată pe 11 martie 2003, în Florida. Cu toate acestea, bomba de pe 13 aprilie este prima folosită într-un teatru de război. Aceasta a fost folosită pentru a distruge un complex de peșteri folosit de teroriștii Statului Islamic, în Afganistan.