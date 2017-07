Microsoft Paint nu moare, cel puțin nu în viitorul apropiat

Dacă zilele trecute scriam că Microsoft Paint urmează să fie tras pe linie moartă, acum avem noi informații despre una dintre cele mai populare aplicații din sistemele de operare Windows.

Microsoft a confirmat că Paint nu va muri odată cu noul update pentru Windows 10, oferind astfel un răspuns criticilor venite din partea opiniei publice. Compania a publicat recent o listă în care arăta că Paint este un software învechit, indicând astfel că există o posibilitate destul de mare ca aplicația să fie scoasă din sistemul de operare odată cu lansarea Fall Creators Update.

Microsoft Paint ne ajută, la bine și la greu, de aproximativ 32 de ani, fiind chiar și acum una dintre cele mai populare aplicații pe care le primești la pachet cu sistemul de operare. Ceea ce face și mai interesantă popularitatea este faptul că softul este extrem de simplu și duce lipsă de multe funcții pe care le găsești chiar și în programe web gratuite.

”Astăzi am remarcat cât de mulți oameni susțin și sunt nostalgici pentru MS Paint. Dacă am învățat ceva din asta, este că după 32 de ani, programul are o mulțime de fani și este grozav să vedem cât de multă susținere există pentru acesta”, spune Megan Saunders, manager general în cadrul Microsoft, conform mobilesyrup.com.

Prima apariție a programului Microsoft Paint a apărut în cadrul variantei inițiale de Windows, 1.0. Aceasta a fost lansată în noiembrie 1985, iar la acea vreme, programul era de fapt o versiune licențiată a programului PC Paintbrush, creat de către ZSoft Corporation.

Microsoft spune că are în plan introducerea programului în cadrul Windows Store. Anul trecut, compania a lansat și varianta Paint 3D, care îți permite să creezi imagini 3D, dar care nu se bucură de același val de popularitate.