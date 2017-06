Compania japoneză Hitachi a realizat cel mai rapid lift din lume, care merge cu 75 de kilometri pe oră, pentru o clădire de business din China. Aceasta se află în Guangzhou, în centrul financiar al țării.

Liftul de mare viteză va fi folosit în clădirea CTF Finance Center, care are 530 de metri în înălțime, iar acesta va putea ”escalada” circa 1.260 de metri în fiecare minut. Practic, acesta urcă fără oprire de la Parter până la ultimul etaj în doar 25 de secunde. Axcensorul a intrat în faza finală de testare și va fi oferit publicului în viitorul apropiat. Cei de la Hitachi sunt de părere că vor putea oferi viteze și mai mari în viitor, având grijă în același timp de siguranța călătorilor. Liftul testat va merge cu maximum 72 de kilometri pe oră, notează ComputerBlog.ro.

Performanța oferită de liftul produs de Hitachi a fost înregistrată la autoritatea chineză de omologare a lifturilor (National Elevator Quality Supervision), în prezența unor inspectori. Clădirea Shanghai Tower, care se află tot în China și are o înălțime de 632 de metri, are un lift care merge cu ”doar” 69 de kilometri pe oră, fiind acum pe locul al doilea la nivel mondial. Clasamentul este încheiat de Taipei 101 din Taiwan, care are 508 metri, iar liftul merge cu 61 de kilometri pe oră.

Compania japoneză a instalat tot felul de senzori pentru a menține siguranța perfectă în timpul călătoriilor cu ascensorul. Liftul poate atinge viteza maximă doar la urcare, pentru că în cazul coborârii trebuie menținută o viteză maximă de 36 de kilometri pe oră. Lifturile au patru frâne pe cele patru laturi ale lor și sunt făcute din materiale speciale, care rezistă la temperaturi foarte înalte. Hitachi a declarat că nu se va opri aici și că va încerca să-și depășească propriul record de viteză prin cosntrucția de lifturi și mai rapide în viitorul foarte apropiat.