Lenovo Miix 320 este cel mai ieftin hibrid laptop – tabletă

Este aproape imposibil să vii cu ceva nou pe piață în domeniul PC-urilor ultra portabile, dar Lenovo Miix 320 reușește să se evidențieze printr-un preț mic.

Pentru că notebook-urile clasice s-au demodat, foarte mulți își doresc un hibrid interesant în loc de PC. Acesta din urmă ar trebui să poată fi transformat cu ușurință din tabletă în laptop și invers. Până de curând însă, această rețetă s-a reflectat în prețuri destul de mari, dar Lenovo Miix 320 este o excepție importantă de la regulă.

Preinstalat cu cea mai recentă versiune de Windows 10, gadgetul din imaginea de mai sus este surprinzător de bine făcut și, în același timp, e uimitor de ieftin. Modelul cu conectivitate Wi-Fi costă doar 200 de dolari, în contextul în care va fi inclus în preț și dock-ul cu tastatură. Va exista însă și variantă un pic mai scumpă cu 4G/LTE, dacă vă interesează.

Trecând peste faptul că-i atașați și detașați tastatura în funcție de nevoie, Lenovo Miix 320 mai are câteva atuuri în mânecă. Indiferent dacă îl veți folosi ca tabletă sau laptop, sistemul este o unealtă de productivitate surprinzător de utilă în deplasări. La interior, ascunde o combinație între un Intel Atom X5 și un chipset grafic Intel HD Graphics. Configurația hardware este completată de 4GB RAM, o memorie internă de 128GB eMMC și un sistem audio certificat Dolby Advanced Audio. Având în vedere panoul Full HD de 10,1 inci, vă puteți aștepta ca textul și fotografiile să se vadă foarte bine. Din păcate, spațiul restrâns s-ar putea să nu se reflecte într-o experiență foarte confortabilă de tastare pe termen lung.

Autonomia specificată pentru Lenovo Miix 320 este de 10 ore. Varianta de mai sus va putea fi achiziționată începând cu luna aprilie a acestui an. O a doua variantă cu suport pentru Active Pen și o licență pe un an la Microsoft Office 365 va fi disponibilă din luna iulie a acestui an la un preț necunoscut.