iPhone 8, dar și modelele 7s și 7s Plus, sunt destul de aproape de lansare, dacă este să ne luăm după predicțiile din piață.

Sunt destul de multe zvonuri apărute în piață cu privire la dezvăluirea noilor telefoane, însă informațiile sunt destul de contradictorii cu privire la data de lansare. Avem, totuși, o imagine relativ clară a noului telefon.

iPhone 8 ar trebui să aibă un display OLED, care să vină cu o suprafață mult mai mare, dar și cu un raport de aspect diferit. De asemenea, sticla va fi prezentă atât pe față, cât și pe spate, încadrând o structură metalică. Touch ID ar putea fi înlocuit sau ajutat de către tehnologia de scanare facială 3D.

Prețul noului telefon ar putea trece lejer de 1.000 de dolari, dacă este să ne luăm după predicțiile apărute până acum. Mai exact, varianta cu 64GB de spațiu de stocare ar costa 1.100 de dolari, în timp ce varianta de 256GB ar costa 1.200 de dolari.

În ceea ce privește dezvăluirea telefonului, cei de la phonearena.com. au predicții bazate pe lansările trecute ale modelelor, începând cu iPhone 6 și 6 Plus. Cele două au fost lansate pe 9 septembrie 2014, fiind urmate exact un an mai târziu, de 6s și 6s Plus. După aproximativ un an, pe 7 septembrie 2016, au fost lansate și modelele 7 și 7 Plus. Astfel, cea mai bună predicție pentru data de lansare a iPhone 8, alături de 7s și 7s Plus ar fi 5 sau 6 septembrie.

După lansare, cele două telefoane din seria 7s ar trebui să fie disponibile pe 15 sau 22 septembrie, iar iPhonr 8 ar urma să fie disponibil ceva mai târziu, în funcție de momentul în care este gata producția.