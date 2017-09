CFR îți dă internet gratis la Gara Nord, așa că l-am testat să îți arăt dacă e bun de ceva

Acum câteva zile, când a apărut știrea că CFR instalează internet wireless gratuit în Gara de Nord din București, lumea a făcut mișto și cam atât.

S-au făcut ceva glume legate de inițiativă și de pagina de logare pe care trebuie să o accesezi pentru a completa conexiunea la Internet. Într-adevăr, pagina respectivă nu arăta foarte bine și erai întâmpinat și de fontul Comic Sans MS, despre care întotdeauna cred că a murit până îl revăd într-un context unde nu își are locul.

Am ajuns în Gara de Nord, curios să aflu care e treaba cu internetul wireless promis de CFR în anul de grație 2017 și să văd ce poți folosi cât aștepți trenul. În drumul spre gară, în metrou fiind, mi-am făcut așteptări de genul ”n-o să se conecteze la Wi-Fi” și ”stai să vezi cât stau să se încarce un site”, împins probabil de la spate de curentul de bășcălie apărut în online.

Contrar așteptărilor, CFR a reușit să meargă mult mai departe de 2017 cu internetul wireless pe care îl oferă cetățenilor ajunși în gară, cu diverse treburi. Am făcut trei seturi de teste de viteză, unul la casele de bilete, unul la panourile cu sosiri/ plecări și unul pe un peron. Rezultatele m-au făcut să-mi reconsider opinia despre ce-am citit și să realizez că CFR a reușit să instaleze o rețea wireless net superioară multor rețele la care te poți conecta prin București sau prin alte orașe.

Cei care s-au ocupat de pagină s-au prins că lumea a râs de Comic Sans MS, așa că fontul care te întâmpină acum e unul cursiv (care nu are diacritice, ca să fim cârcotași în continuare). Dacă nu vrei să-ți dai adresa de mail și numărul de telefon reale, poți completa câmpurile cu alte valori, iar CFR nu se va supăra și nici nu vei ajunge în cine știe ce bază de date.

Am făcut cele trei teste atât prin intermediul aplicației Speedtest, cu serverul recomandat de aceasta, cât și pe site-ul celor de la RCS & RDS. Astfel, în primul test, am stat în holul principal de la casele de bilete și m-am pus pe treabă. Nu pot să descriu altfel decât că mi-a căzut fața când am văzut unde merge acul pe Speedtest:

Voi converti doar rezultatele de pe Speedtest, iar în MB/s, vitezele de download și de upload sunt de 22,42 MB/s, respectiv 23,01 MB/s.

Pentru al doilea test m-am deplasat la celebrul tabel cu sosiri și plecări, unde mai mereu lumea se calcă în picioare ca să vadă ce întârzieri mai au trenurile.

Aici, cel puțin pe download, lucrurile au stat și mai bine. Am tras cu 27,72 MB/s, astfel că dacă mi-aș fi scos laptopul și mă apucam de piraterie, aș fi descărcat un film de 8GB în vreo 296 de secunde, nici măcar cinci minute. Viteza de upload s-a ținut bine și a ajuns la 18,71 MB/s.

Pentru al treilea test m-am gândit să merg pe la mijlocul unui peron, dar odată ce am ajuns acolo am descoperit că acoperirea nu este oferită și pentru peroane, cel puțin nu dacă mergi mai mult de zece metri distanță de stație. M-am întors și într-o zonă cu semnal relativ slab am avut următoarele rezultate:

În acest caz, am obținut o viteză de 5,3 MB/s la descărcare, în timp ce viteza de upload a coborât la 1,18 MB/s. Așa am aflat că peroanele nu sunt cel mai bun loc în care să te conectezi la internetul gratuit din Gara de Nord. Și tot așa am aflat și că CFR a făcut o treabă foarte bună cu acest punct de acces la internet, iar mie îmi rămâne doar să visez că, într-o bună zi, și trenurile care pleacă de aici vor avea viteze de top, la fel ca internetul.