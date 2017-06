Cum îi vom oferi inimii capacitatea de a se regenera, potrivit unui nou studiu

Un nou studiu ne arată că nu suntem foarte departe de capacitatea de a trata afecțiunile cardiace și de a stimula vindecarea regenerativă a inimii.

Pentru a explora opțiunile de regenerare a inimii, cercetătorii au analizat originea și evoluția celulelor musculare, precum cele care ne formează inima. Pentru a realiza acest lucru, specialiștii au examinat genele animalelor care nu dispun de inimă sau de mușchi.

Într-un nou studiu, publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences, cercetătorii au identificat genele care formează celulele inimii la oameni și la alte animale în intestinul unei actinii (un organism marin care nu are inimă și nici mușchi). Această creatură dispune de abilități unice de regenerare. Dacă este tăiată în mai multe bucăți, fiecare dintre acestea se vor regenera într-un nou animal.

Analizând îndeaproape procesele care permit regenerarea acestei specii și modul în care interacționează genele ei, cercetătorii cred că au dezlegat misterul și că pot explica abilitatea actiniei de a se regenera. Studiul le oferă specialiștilor mai multe informații legate de modul în care genele care formează celulele inimii comunică între ele și că aceste date i-ar putea ajuta să găsească o modalitate de a regenera mușchii inimii la oameni, scrie Science Daily.

Genele actiniei au la bază un mecanism special care presupune că celulele din intestin se pot transforma în alt tip de celule, precum cele necesare pentru regenerarea părților afectate ale organismului. Studiul le oferă cercetătorilor măcar o mică idee în legătură cu ceea ce se petrece în corpul acestui animal care se poate regenera cu ușurință. În plus, pentru că celule atât de asemănătoare celor din inimă se regăsesc în organismul actiniei, asta ne sugerează că aceste gene au existat cu mult timp înaintea dezvoltării mușchilor care au capacitatea de a se contracta.

O cercetare mai amplă asupra acestei funcții interesante a genelor, le-ar permite într-o bună zi oamenilor de știință să regenereze diferite tipuri de celule, inclusiv pe cele ale inimii.