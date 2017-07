Încă o țară europeană va interzice mașinile diesel și pe benzină

După ce Franța a pus gând rău mașinilor diesel și pe benzină, a venit rândul unui nou stat să vorbească despre interzicerea mașinilor cu astfel de motoare.

Acum mai bine de două săptămâni aflam că Franța are de gând să interzică mașinile pe benzină și pe motorină până în anul 2040, iar decizia este una lăudabilă. Acum, este rândul Marii Britanii să facă același pas și să scape de mașinile propulsate de combustibili fosili, până în 2040.

Guvernul pregătește un fond de 225 de milioane de lire, bani care ar trebui să ajungă la consiliile locale, pentru a combate efectele poluării de la motoarele mașinilor. Suma este doar o parte dintr-un pachet major, de 3 miliarde de lire, care sunt pregătiți pentru îmbunătățirea calității aerului.

Măsurile locale pot include schimbarea mijloacelor de transport, îmbunătățirea sistemelor de semaforizare și schimbarea limitatoarelor de viteză, printre altele.

Miniștrii nu vor, însă, să creeze impresia că ar pedepsi șoferii unor mașini cu combustibili fosili. The Society of Motor Manufacturers and Traders spune că este important ca astfel de automobile să nu fie interzise din start, deoarece sectorul industrial aferent ar avea de suferit. Directorul SMMT, Mike Hawes, spune că ”cererea pentru vehicule propulsate de combustibili alternativi crește, dar este încă la un nivel foarte scăzut”, arată bbc.com.

Expertul din industrie, David Bailey, spune că măsurile dorite de guvern sunt bune pe termen lung, dar insuficiente pe termen scurt. Acesta este de acord că mașinile electrice vor prinde mult mai mult avânt începând cu 2025, însă momentan este nevoie de mai mulți stimuli care să-i convingă pe oameni să facă tranziția.