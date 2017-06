În urmă cu un an, compania ProTruly anunța smartphone-uri cu camere care filmează la 360 de grade.

Problema cu astfel de smartphone-uri ar fi că telefoanele ar fi mai groase decât ne-ar conveni multora; asta se întâmplă deoarece modulele pentru filmare la 360 de grade sunt încă destul de mari și nu sunt făcute neapărat pentru a fi folosite pe gadgeturi precum telefoanele. Acestea ar ajunge să fie și mai înalte, dar și mai groase decât de obicei.

ProTruly Darling, modelul de smartphone creat de companie, vizibil în imaginea de mai sus, are o grosime de 8,9mm fără modul și o înălțime de 181,4mm, chiar dacă ecranul are doar 5,5 inci. Comparativ, noul OnePlus 5 are o înălțime de 154,2mm, în timp ce grosimea nu depășește 7,3mm.

Totuși, lucrurile s-ar putea schimba în bine în viitor. La evenimentul MWC din Shanghai, cei de la Engadget, citați și de androidauthority.com, au discutat cu HT Optical, compania care creează camerele din dispozitivele ProTruly. Aceștia au afirmat că lucrează la un modul mult mai mic, care să încapă într-un telefon gros de doar 7,6mm.

Noul modul ar trebui să filmeze 4K, dar să și surprindă fotografii cu ajutorul unui senzor de 16 megapixeli. Ce e cel mai interesant este că noul modul va adăuga doar 1mm grosime față de grosimea normală a telefonului.

Nu au fost oferite, însă, detalii cu privire la înălțimea viitorului smartphone. ProTruly Darling e cu aproximativ 3cm mai înalt decât telefoanele obișnuite, ceea ce este enorm.

Vom afla, însă, astfel de detalii destul de curând, deoarece primul smartphone cu noul modul de cameră care filmează la 360 de grade ar urma să fie dezvăluit pe 30 iulie, în China. În afară de această informație, nu sunt cunoscute și alte specificații ale telefonului.