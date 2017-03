HTC U apare cu procesorul Snapdragon 835 în AnTuTu

HTC U pare să fie un telefon cu specificații destul de bune, având în vedere că ar putea avea la bază un procesor Qualcomm Snapdragon 835.

Samsung Galaxy S8 s-a lansat cu procesorul Snapdragon 835, cel mai puternic realizat până acum de Qualcomm și primul care folosește tehnologia de fabricație pe 10nm. Nu va dura mult până ce și alte smartphone-uri de top se vor baza pe același procesor și se pare că HTC U ar putea fi următorul pe această listă, destul de scurtă momentan.

Un telefon denumit HTC CBP apare în baza de date AnTuTu și ne oferă o serie de detalii cu privire la specificații. Avem de-a face nu doar cu procesorul Snapdragon 835 ca piesă de rezistență pentru noul telefon; acesta vine și cu 4GB de memorie RAM, iar ecranul are rezoluție Quad HD.

De asemenea, are 64GB de memorie internă și vine la pachet cu Android 7.1.1. În ceea ce privește camerele foto ale smartphone-ului, cea principală are un senzor de 12 megapixeli, iar camera pentru selfie-uri are un senzor de 16MP, scrie pocketnow.com.

Specificațiile nu par să fie foarte diferite de cele ale modelului U Ultra, diferența cea mai mare fiind noul procesor al celor de la Qualcomm, pentru noul U. De asemenea, ecranul smartphone-ului viitor ar trebui să fie ceva mai mic, iar datorită rezoluției de 2560 x 1440 pixeli, acesta va avea o densitate a ecranului mai ridicată.

Unul dintre cele mai importante aspecte ale viitorului HTC U ar urma să fie tehnologia Edge Sense. Cu ajutorul acesteia, utilizatorii vor putea să configureze diverse gesturi, astfel încât să interacționeze cât mai eficient cu telefonul.

De asemenea, bateria ar putea avea o capacitate de 3000mAh, similară cu cea pe care ”fratele mai mare”, HTC U Ultra, o folosește.