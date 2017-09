Google și Xiaomi reinventează Android One pentru telefoane ieftine și bune

Timp de câțiva ani, terminalele din familia Android One au fost ieftine și ineficiente. Cu ajutorul Xiaomi, Google se pare că a schimbat abordarea.

În urmă cu câțiva ani, când Google a dezvăluit primele modele de Android One, era vorba de terminale cu prețuri între 50 și 100 de dolari destinate țărilor aflate în curs de dezvoltare. Între timp, a devenit evident că acea practică este una ineficientă, iar utilizatori de peste tot își doresc gadgeturi un pic mai capabile, fie ele și mai scumpe.

Pornind de la această premisă, Google a reinventat din nou programul Android One cu ajutorul chinezilor de la Xiaomi. Ilustrat în imaginea de mai sus este primul smartphone lansat sub noul program, intitulat Xiaomi Mi A1. În continuare, terminalele Android One nu sunt disponibile în toate colțurile mapamondului, dar se găsesc în Africa, Japonia, Turcia, Olanda și nu numai.

Complet diferit de telefoanele de 50 de dolari, noul Xiaomi are toate ingredientele pentru a atrage o bază numeroasă de utilizatori. Marcând o distanțare semnificativă de vechile variante de Android One, terminalul pare să fie o variantă un pic modificată de Xiaomi Mi 5X. Specificațiile sunt identice, dar interfața Android nu mai este mascată de software-ul MIUI, ci vine direct de la Google.

Xiaomi Mi A1 se ascunde într-o carcasă realizată integral din metal și folosește un panou full HD cu diagonala de 5,5 inci. Are o grosime de doar 7,5 milimetri, mai mică decât a altor gadgeturi de top precum Galaxy S8. Partea de captură este asigurată de două camere principale cu zoom optic 2x, iar pentru selfie-uri ai la dispoziție un senzor de 5 megapixeli. În privința procesării, folosește o combinație dintre un Snapdragon 625 de la Qualcomm, 4GB RAM și o memorie internă de 64GB. Telefonul va fi disponibil începând cu 12 septembrie în aproximativ 40 de țări cu un preț de aproximativ 230 de dolari.