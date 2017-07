Facebook vrea să plătești pentru a citi știrile apărute în News Feed

Facebook are de-a face cu presiuni din ce în ce mai mari din partea creatorilor de conținut, astfel că va oferi un nou serviciu.

Astfel, site-ul social are de gând să lanseze un serviciu de subscripție pentru știri. Prin intermediul acestuia, publicațiile de știri vor putea crea un „paywall” pentru articolele instant, astfel încât să fii nevoit să plătești, dacă vrei să citești conținutul.

Cu această metodă, Facebook păstrează cititorii pe propriul site, în timp ce companiile media vor câștiga ceva mai mulți bani de pe urma conținutului. Rețeaua socială va începe primele teste ale acestei funcții în octombrie, conform lui Campbell Brown.

Publicații din străinătate, precum The New York Times sau The Washington Post, folosesc deja astfel de servicii de subscripție, care pot lua forme diferite. Facebook vrea să folosească o abordare contorizat, astfel că vei putea citi 10 articole pe lună în mod gratuit. Când ajungi la limita de articole citite de la o sursă plătită, vei fi redirecționat către pagina acestora, de unde îți vei putea face un abonament.

Facebook spune că dacă lucrurile merg bine, sistemul va fi extins începând cu 2018. Compania a adăugat că distribuitorii de știri vor putea institui un model freemium, având control deplin asupra articolelor, scrie engadget.com.

Anunțul vine la aproximativ o săptămână după ce un grup de 2.000 de companii media au apelat la Congresul SUA pentru a obține drepturi de negociere cu Google și Facebook. Aceștia se plâng că giganții au un control prea mare asupra modului în care știrile sunt afișate, prioritizate și monetizate.

Compania arată că acest sistem de plată este rezultatul discuțiilor dintre Facebook și creatorii de conținut în print, dar și digital.