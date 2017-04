Facebook Messenger a devenit omniprezent, iar cifrele o confirmă

Dacă aveți un cont de Facebook este puțin probabil să nu folosiți Facebook Messenger, aplicația de chat a celei mai populare rețele sociale.

După ce a avut o perioadă în care interesul publicului larg se mai ponderase, Facebook a ajuns să fie din nou pe val. Încasările sunt incredibile, iar creșterea numărului utilizatorilor ne confirmă faptul că nu pare să se mai oprească vreodată. Exceptând Rusia, China și Nord Coreea, în fiecare colț al planetei există utilizatori de Facebook. În orice alte condiții, ar părea absurd faptul că se apropie de cifra de 2 miliarde de utilizatori.

În portofoliul Facebook mai există câteva proiecte standalone foarte profitabile. Instagram, WhatsApp sau Oculus Rift sunt doar câteva exemple. Până la acelea însă, oficialii Facebook se pare că trebuie să celebreze o realizarea impresionantă a Facebook Messenger.

Aplicația de chat pe care am fost obligați cu toții să o instalăm în urmă cu câțiva ani, are acum 1,2 miliarde de utilizatori. Un om din șase este pe Messenger. Sunt multe motive pentru această creștere, dar cuantificabil este efortul companiei americane de a introduce actualizări constante în aplicațiile de mobile și serviciile sale online. Nu a trecut o săptămână în ultimul an fără un update semnificativ la Messenger. În mod evident, nu sunt toate funcții utile sau unele care fascinează utilizatorii.

În schimb, funcționează ca o unealtă de promovare. Dacă în fiecare zi citești o știre despre Facebook Messenger, este mult mai probabil să ai aplicația instalată pe mobil și într-o măsură mai mică sau mai mare, să ajungi să o folosești. Fascinant este faptul că, deși sunt două aplicații de chat ce îndeplinesc funcții similare, WhatsApp și Messenger, două aplicații ale Facebook nu își atacă piața una alteia. Majoritatea utilizatorilor le au instalate pe amândouă.

În 2014, când Facebook a lansat Messenger, mulți s-au grăbit să critice decizia lui Mark Zuckerberg. Acum se dovedește că a fost una inteligentă. Vizavi de alte statistici de actualitate, Facebook are momentan 1,9 miliarde de utilizatori, iar Instagram se rezumă la 600 de milioane.