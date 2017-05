Facebook, acuzată că ajută la identificarea stărilor emoționale ale utilizatorilor

Apare o nouă intrigă pe tărâmul Facebook, iar o companie australiană susține că Facebook ajută agențiile de publicitate să identifice stările emoționale ale utilizatorilor minori. Compania vine cu un răspuns la adresa acestor acuzații.

Conform documentului de 23 de pagini, descoperit de The Australian, algoritmii Facebook pot determina, și le permit companiilor publicitare să detecteze, stările emoționale ale utilizatorilor de vârste fragede, iar acestea sunt estimate în funcție de modul în care aceștia se folosesc de serviciul pe care compania îl pune la dispoziție (pozele atașate și cuvintele folosite).

The Australian specifică, de asemenea, că aceste informații devin utile în mâna companiilor publicitare și sugerează că Facebook ar avea un interes particular în a ajuta agențiile publicitare să identifice momentele propice în care utilizatorii sunt predispuși anumitor stări (au nevoie să-și recapete încrederea în sine, când se simt expuși și lipsiți de valoare). O altă secțiune a documentului descrie cum instrumentele de recunoaștere a imaginilor sunt folosite pentru a identifica modul în care utilizatorii reprezintă vizual diferite momente, precum și cele ale meselor principale. În plus, uneltele pot anticipa starea emoțională a utilizatorilor în funcție de modalitatea în care aceștia se exprimă pe rețelele sociale, potrivit Ars Technica.

Facebook adresează problema pe care compania australiană o expune lumii întregi și susține că premisa articolului este înșelătoare. Reprezentanții rețelei sociale ne aduc la cunoștință faptul că Facebook nu le pune agențiilor de publicitate la dispoziție uneltele necesare pentru a exploata stările emoționale ale utilizatorilor, ci că analiza realizată de The Australian avea unica intenție de a ajuta companiile să înțeleagă cum se exprimă utilizatorii pe platformă. De asemenea, Facebook susține că datele puse la dispoziția companiei sunt anonime și agregate.

Documentul dezgropat de compania australiană ne aduce la cunoștință faptul că agențiile de publicitate se folosesc de aceste date în Australia și Noua Zeelandă și că au în vedere 6,4 milioane de studenți și utilizatori tineri.

Trebuie să ținem cont de faptul că The Australian nu ne-a pus la dispoziție acest document sau fragmente din acesta, iar în acest context nu putem ști cu siguranță că afirmațiile susținute pot fi confirmate de companie.

În orice caz, ideile în sine sunt îngrijorătoare, iar simplul acces la informațiile personale ale utilizatorilor le poate oferi agențiilor de publicitate datele necesare în funcție de care să-și ghideze viitoarele acțiuni de pe Facebook. Rămâne de văzut și de discutat în ce măsură algoritmii Facebook încalcă drepturile utilizatorilor și care sunt problemele etice ale acestor unelte de care compania se folosește.