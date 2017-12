eMAG: Reduceri la laptopuri ultraportabile pe care să le iei oriunde

eMAG continuă campania de reduceri, iar astăzi ai la dispoziție câteva oferte bune la laptopuri ultraportabile, ușoare și performante.

Laptopurile ultraportabile sunt din ce în ce mai populare, deoarece îți oferă performanțe ridicate fără să ai de-a face cu dispozitive grele. Unul dintre modelele recomandate este laptopul ASUS S406UA-BM029T, care îți pune la dispoziție un procesor i5-8250U, ce poate ajunge până la 3,4 GHz în modul Turbo. Ai la dispoziție și 4 GB de memorie RAM, dar și un SSD de format M.2, cu 256 GB de spațiu. Placa video Intel HD Graphics 620 este numai bună pentru ecranul Full HD de 14 inci. Toate acestea sunt închise într-un design compact, laptopul cântărind doar 1,2 kilograme. Mai multe detalii despre acesta și despre reducerea de 10% găsești pe eMAG.

ASUS VivoBook S15 S510UQ-BQ202 are o placă video dedicată, NVidia GeForce 940MX, dar și un ecran de 15,6 inci, cu rezoluție Full HD. Ai la dispoziție 1 TB de spațiu de stocare pe HDD, iar la capitolul RAM, laptopul îți pune la dispoziție 4 GB de memorie. Procesorul este din generația Kaby Lake, modelul i7-7500U oferind până la 2,7 GHz de putere. Și acest laptop este unul compact, cântărind doar 1,5 kilograme, cu toate că are dimensiuni mai mari decât ale modelului anterior. Acesta are o reducere de 17% și este disponibil pe eMAG.

Laptopul ASUS Zenbook UX310UA-FC555T cântărește doar 1,45 kilograme și are sub 2 centimetri grosime, iar carcasa de aluminiu îți oferă un design premium. În interior, laptopul ultraportabil vine cu un procesor i3-7100U, de 2,4GHz, care oferă și o placă video integrată Intel HD Graphics 620. Notebook-ul are 4GB de memorie RAM DDR4, iar la capitolul stocare, ai la dispoziție atât un SSD de 128GB, cât și un HDD de 500GB. Ecranul este de 13,3 inci, iar rezoluția este numai bună pentru display, fiind de 1920 x 1080 pixeli. Toate detaliile despre acesta și despre prețul special sunt pe site-ul eMAG.

Mai multe laptopuri ultraportabile poți găsi AICI.