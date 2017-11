eMAG continuă nebunia reducerilor cu oferte de neratat

Cu toate că Black Friday s-a încheiat, asta nu înseamnă că eMAG nu mai are reduceri bune cu care să te atragă chiar și astăzi.

Reduceri eMAG de Crazy Days: Samsung Galaxy J5 (2017)

Samsung Galaxy J5 (2017) îți pune la dispoziție un procesor octa-core, de 1,6 GHz, dar și 2 GB de memorie RAM, astfel că multitaskingul nu va fi o problemă. Ecranul Super AMOLED are o diagonală destul de mare, de 5,2 inci, iar rezoluția este HD, de 1280 x 720 pixeli. Camera foto are un senzor de 13 megapixeli, aceasta fiind capabilă să filmeze la 1080p. Ai la dispoziție și 16 GB de spațiu de stocare, dar poți adăuga și un card microSD. Mai multe detalii despre telefon, care are o reducere de 23%, sunt pe site-ul magazinului.

Crazy Days la eMAG: Sistem desktop powered by ASUS Serioux Classic

Poate că un calculator făcut din piese nu e ceea ce-ți dorești și vrei ceva de-a gata. Sistemul ASUS Serioux Classic îți sare în ajutor, venind cu un procesor i3-7100 Kaby Lake, care rulează până la 3,9 GHz. De asemenea, ai la dispoziție și 4 GB de RAM DDR4. Sistemul vine cu un HDD de 1 TB, iar la capitolul video ești ajutat de placa video integrată Intel HD Graphics 630. De asemenea, primești și un mouse și o tastatură. Sistemul are o reducere de 31%, dacă îl cumperi acum.

eMAG Crazy Days: Televizor Star-Light 43DM6500

Televizorul Star-Light 43DM6500 îți oferă o diagonală generoasă, de 109 centimetri, în timp ce rezoluția ecranului este numai bună pentru asemenea dimensiuni, fiind de 1.920 x 1.080 pixeli. Televizorul are și două boxe de câte 10 W fiecare, pentru a-ți oferă și o experiență audio pe măsura celei vizuale. Contrastul nativ este de 5.000:1, iar unghiurile de vizualizare sunt de 178/178 de grade. Mai multe detalii despre televizor, care are o reducere de 21%, ai la eMAG.