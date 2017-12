eMAG: produse cu prețuri mici doar pentru câteva ore

eMAG continuă reducerile de tip Flash Deals, astfel că în următoarele ore poți găsi o mulțime de produse la prețuri destul de mici.

Toate ofertele din actuala campanie Flash Deals de la eMAG pot fi găsite aici, însă mai jos ai trei recomandări pe care te poți baza.

Consola Microsoft Xbox One Slim vine cu un HDD de 500 GB, suficient de încăpător pentru o mulțime de jocuri dintre titlurile preferate. Consola este compatibilă cu standardul 4K și poate oferi chiar și suport HDR. De asemenea, reușește să citească discuri Blu-Ray. Consola are 8 GB de memorie RAM și un procesor AMD Jaguar. De asemenea, placa video dezvoltă o putere de 1,40 teraflops. În cadrul reducerilor Flash Deals, consola are o reducere de 21%.

iPhone 7 a fost primul smartphone al companiei care beneficiază de un sistem de camere foto duale. Acestea filmează la rezoluție 4K și scot fotografii impecabile, dar nici camera de selfie-uri, cu senzor de 7MP, nu te va dezamăgi. Ecranul Retina, de 4,7 inci, îți oferă rezoluția de 1334 x 750 pixeli, dar și protecție la șocuri. Telefonul se bazează pe procesorul A10 Fusion și beneficiază și de standardul de protecție IP67. Telefonul vine cu o reducere de 22% față de prețul original.

Dacă ai de gând să-ți schimbi televizorul, ar fi bine să o faci cu unul care are rezoluție 4K. Dacă mai e și ieftin, e și mai bine. Televizorul Star-Light 50DM7500 îți propune o diagonală a ecranului de 127 de centimetri, ideală pentru panoul cu rezoluție UHD. Televizorul are unghiuri de vizualizare de 178/178 de grade, astfel că imaginea rămâne întotdeauna perfectă. În plus, ai la dispoziție și funcții smart pe TV. Mai multe detalii despre acesta poți găsi pe site-ul eMAG, unde găsești și reducerea de 22%.

Magazinul continuă și oferta eMAGIA Sărbătorilor, iar toate produsele la ofertă sunt aici.