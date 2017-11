eMAG Black Friday 2017: Reduceri la produse pe care puțini le știu

eMAG încă mai are produse în campania de reduceri Black Friday. Deși au trecut aproape șapte ore de la începerea evenimentului eMAG Black Friday, iar cele vânate reduceri au dispărut de pe site, încă mai sunt aproape 60% din stocuri, aproape un milion de produse cu preț redus încă sunt disponibile.

eMAG Black Friday 2017: Produse vândute

Cum am fost obișnuiți an de an, și de data aceasta eMAG a vândut o mulțime de articole-surpriză. În oferta retailer-ului, s-au regăsit automobile, abonamente Digi Mobil, monede și lingouri de aur, antichități, bilete de avion și chiar pachete turistice. Abonamentele Digi Mobil, proaspăt introduse în oferta eMAG, au fost prinse în ofertă în număr de 3.000, cu titlu de experiment.

Black Friday eMAG 2017: Recomandările noastre

Iată la ce vă mai recomandăm să vă orientați printre sutele de mii de produse afalate încă la reducere:

-> Telefon Motorola Moto M, Dual SIM, 3GB, 32GB, 4G – 899,99 lei, în reducere de 43% – Vezi produsul AICI

-> Telefon Lenovo VIBE K5 Plus, Dual Sim, 16GB, 4G, Gold – 499,99 lei, în reducere de 49% – Vezi produsul AICI

-> Căști Plantronics BackBeat PRO2, Bluetooth, Black – 699,99 lei, în reducere de 26% – Vezi produsul AICI

-> Ochelari de realitate virtuală Samsung Gear VR R325 – 449,99 lei, în reducere de 43% – Vezi produsul AICI

-> Bec inteligent TP-Link LB100, LED, Wi-Fi, cu lumină reglabilă – 89,99 lei, în reducere de 35% – Vezi produsul AICI

-> Monitor de gaming LED Curbat Acer 31,5 inci – 1599,99 lei, în reducere de 30% – Vezi produsul AICI

-> Casti gaming ASUS Strix 2.0, Microfon, Negru – 229,99 lei, în reducere 48% – Vezi produsul AICI

-> Scaun Gaming Arozzi Enzo Rosu – 499,99 lei, în reducere de 44% – Vezi produsul AICI

-> Smart Board electric – 649,99 lei, în reducere de 53% – Vezi produsul AICI

-> Televizor LED Smart Samsung, 100 cm, 4K Ultra HD – 1.699,99 lei, în reducere de 15% – Vezi produsul AICI

-> Boxa portabila Grundig GSB 750, Bluetooth, Silver – 499,99 lei, în reducere de 28% – Vezi produsul AICI

-> Laptop 2 în 1 Kiano Intelect X3 HD cu procesor Intel Atom x5-Z8350 până la 1.92 GHz, 10.1″ – 499,99 lei, în reducere de 28% – Vezi produsul AICI

-> Placa video KFA2 GEFORCE GTX 1060 OC, 3GB GDDR5, 192-bit – 899,99 lei, în reducere de 30% – Vezi produsul AICI

-> Uscator de rufe Whirlpool Supreme Dryer, 6th Sense, 8 kg, Clasa A++, Alb – 1.949,99 lei, în reducere de 36% – Vezi produsul AICI

-> Combină frigorifică Beko, 319 l, Clasa A+, H 185.3 cm, NeoFrost – 1.299,99 lei, în reducere de 18% – Vezi produsul AICI

Sute de mii de reduceri sunt, în continuare, valabile în magazinul eMAG, iar pe toate le poți găsi AICI.