După ce valoarea companiei Tesla a trecut peste cea a Ford, lumea implicată în business a fost extrem de impresionată de reușita lui Elon Musk. Conform ultimului raport Bloomberg, valoarea de piață a companiei care produce mașinile electrice este de 47,8 miliarde de dolari, față de 45,1 a Ford. Asta în condițiile în care Tesla este pe piață din 2003, iar Ford din 1903, fiind fondată cu fix 100 de ani înaintea companiei din Palo Alto, California.

”Cred că suntem evaluați la mai mult decât merităm”, a spus Musk într-un interviu pentru The Guardian. Și nu face asta pentru prima dată. De-a lungul timpului, sud-africanul a ținut mai mereu să ne reamintească cum compania sa crește mult mai rapid decât ar fi cazul. De asemenea, acesta ține mereu să specifice că Tesla este de câțiva ani în pierdere și că nu reușește să treacă pe profit.

În plus, în același interviu, Musk a ținut să spună că Tesla produce, comparativ, doar 1% din capcitatea General Motors, de exemplu, și a reiterat faptul că valoarea de peste 300 de dolari per acțiune este una mult prea mare. În ultima vreme, Musk a fost ținta unor controverse în ceea ce privește condițiile de lucru din fabrica sa din Palo Alto. Un lucrător Tesla, Jonathan Galescu, a spus pentru The Guardian că atmosfera în care se lucrează la fabrică este extrem de solicitantă.

De asemenea, mai mulți colegi de-ai săi au fost văzuți leșinând de la epuizare, ambulanțele fiind solicitate de peste 100 de ori în ultimii trei ani pentru injurii survenite în timpul programului de lucru. Mare parte din fabrica Tesla este automatizată, însă asta nu înseamnă că accidente nu se întâmplă. De altfel, programul de lucru este unul extrem de solicitant și nu toată lumea face față.

”Am văzut oameni leșinând lângă mine, care și-au spart și capul de la căzătură. Când se întâmplă așa ceva, șefii ne spun să muncim în continuare, ocolindu-i, până sosește ambulanța”, a mai adăugat Jonathan Galescu.