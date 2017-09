Cine e Eduard Khil, cântărețul rus pus de Google pe prima pagină

Eduard Khil, uneori și Eduard Hill, a fost un bariton rus a ajuns popular pe internet în urmă cu câțiva ani datorită unei melodii fără versuri.

Eduard Khil a ajuns celebru pe internet datorită unui videoclip apărut prin 2010, în care interpreta piesa I am very glad, as I’m finally returning back home, dar fără vreun cuvânt. Astfel, „lălăiala” sau, mai bine spus, „loloiala” a prins foarte bine, de unde și supranumele lui de Mr. Trololo. Melodia a cântat-o prin 1976.

Piesa oficială a fost compusă de Arcadi Ostrovschi şi a mai fost interpretată de Valeri Oboginschi şi Muslim Magomaiev în cadrul programului de televiziune „Luminiţa albastră”. Google, printr-un doodle, îl amintește fix ca simbolul internetului, așa cum este cunoscut de lumea din afara Rusiei.

Melodia lui a devenit un viral și pentru că mulți văd în felul lui de-a cânta un act de troling constant. Te aștepți să apară cuvintele, dar Eduard Khil doar scoate niște sunete. Are și un zâmbet larg pe față, mai că să zici că te ia la mișto. Totul a pornit din 3 martie 2010, când, în timpul emisiunii The Colbert Report, a fost prezentat un fragment din melodie. Mai apoi a fost parodiat de Cristoph Waltz la Jimmy Kimmel Live.

„Cântecul este foarte malițios [din cauza versurilor originale – n.r.], așadar a trebuit să inventăm un mod prin care sa-i facem pe oameni să-l asculte, de asta cred că aranjamentul propus de noi a fost interesant”, a declarat Khil reviste Life din Rusia în 2010.

Cine a fost Eduard Khil, dincolo de meme pe internet

Eduard Khil s-a născut în 1934, a murit în 2012, dar ultimii ani din viață n-a mai făcut nimic remarcabil, dincolo de succesul pe care l-a avut pe YouTube cu o melodie veche de câteva decenii. A început să cânte în 1955 și a primit diverse premii din partea URSS pentru cariera sa.

După ce cariera de cântăreț a fost eclipsată spre începutul anilor ’90, Eduard Khil s-a concentrat mai mult asupra vieții private. A ajuns chiar șă lucreze într-un cafe-bar din Paris. Din 1997, s-a implicat, împreună cu fiul său, într-un proiect de colaborare cu grupul rock Prepinachi.