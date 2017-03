De ce frunzele au culori diferite și ce face ca nuanța lor să se modifice toamna

Frunzele apar în culori variate și ne putem întreba ce le face să aibă o anumită culoare și de ce nuanța lor se schimbă odată ce toamna se apropie.



Frunzele au în interior un pigment de culoare verde care se numește clorofilă. Acesta este esențial pentru procesul de fotosinteză, pentru că prin intermediul lui are loc transformarea energiei luminoase în energie chimică. De asemenea, toate plantele verzi conțin un set de chimicale denumite carotenoide (un pigment care le conferă plantelor o culoare galbenă, oranj sau roșiatică). Carotenoidele sunt cele care dau culoarea porumbului și morcovilor, spre exemplu, dar ele nu sunt vizibile sub stratul de clorofilă al frunzelor în timpul primăverii și al verii. Toamna însă este o altă poveste. Atunci, când frunzele sunt spre finalul ciclului vieții lor, clorofila nu mai are atâta putere, iar culoarea gălbuie sau roșiatică începe să iasă la lumină, conform Popular Science.

Majoritatea copacilor au evoluat astfel încât să producă un set diferit de chimicale (numite antocianine) atunci când este soare și frig toamna. Aceste chimicale au o nuanță roșiatică și sunt responsabile de culoarea afinelor, spre exemplu. Pigmentul roșiatic se manifestă și în unele frunze care abia înmuguresc, lucru care explică de ce sesizăm această nuanță în cazul anumitor plante.

Culoarea frunzelor depinde de chimicalele care sălășluiesc în frunzele lor. Așa că dacă clorofila și antocianina coexistă în corpul unei plante, culoarea frunzelor ar putea căpăta o nuanță arămie, precum în cazul frasinilor. Iar în concentrații ceva mai mari, antocianinele vor face ca o frunză să aibă culoarea mov, la fel ca în cazul arțarilor japonezi.

În plus, frunzele pot căpăta culori mai variate odată ce toamna se apropie. Una dintre explicații este că în momentul în care ziua devine mai scurtă iar noaptea mai lungă, lumina necesară fotosintezei şi producţiei de clorofilă nu mai este suficientă iar, astfel, în lipsa stopării procesului de producere a clorofilei, culoarea frunzelor se modifică. În acest fel, în timp ce frunzele se usucă, pigmenții se amestecă și dau naștere culorii maronii.