Dacia cu șase roți te ajută să ajungi oriunde ai nevoie

Dacia cu șase roți este o invenție trăznită, dar utilă, mai ales dacă îți dorești o mașină care să nu te lase la greu, indiferent de teren.

Moise Davidaș, un fost maistru mecanic, este creatorul acestei invenții. După pensionare, bărbatul n-a rămas departe de pasiunea pentru automobile, astfel că și-a transformat propria Dacie într-un vehicul de teren.

Dacia cu șase roți se adresează nevoilor pe care oamenii le au în mediul rural, automobilul fiind util pentru a merge pe câmp, fie că este utilizat pentru arat, săpat, sau pentru transportul diverselor materiale la și de la câmp.

Davidaș, acum în vârstă de 75 de ani, a avut pentru prima dată această idee în 1995, când Dacia cu șase roți a prins contur, pentru prima dată. Din lipsă de fonduri, n-a avut foarte mult spor în crearea automobilului, care l-a costat aproximativ 3.500 de euro. La final, însă, acesta a reușit chiar să înmatriculeze vehiculul pentru a putea circula cu el pe drumurile publice, scrie adevarul.ro. În ultimii ani, mașina a fost trasă mai mult pe dreapta, după ce și-a făcut datoria.

Mașina este construită astfel încât să poată fi folosită cu roți obișnuite și anvelope clasice, de Dacie, dar poate fi adaptată și pentru a rula cu șenile de cauciuc. Pentru că această Dacie are o gardă la sol foarte ridicată, poate circula pe orice fel de teren. În plus, Moise Davidaș se poate lăuda și un șasiu, un tren de rulare și reductoare 100% originale. În plus, un al treilea sistem de frânare poate fi folosit datorită unei a șaptea roți de care beneficiază automobilul.

Mecanicul n-a reușit să înregistreze invenția la OSIM și nici nu a avut succes cu ideea unei producții de serie, dar se poate mândri cu automobilul creat deja.